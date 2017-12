Imunoterapia – speranţă pentru bolnavii cu boală metastatică

Într-o conferință internaţională oncologică, organizată la Cluj-Napoca, specialiştii prezenţi acolo au prezentat cele mai noi metode pentru tratamentul cancerului, radioterapia stereostatică şi imunoterapia, care măresc speranța de viață a pacienţilor de la câteva luni la zece ani. Medicul Adrian Udrea, organizatorul conferinței, a declarat, sâmbătă, presei, că în România imunoterapia se aplică doar în studii clinice, iar pentru extinderea la nivel de spitale şi clinici este nevoie de discuţii şi negocieri cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor, autorităţi abilitate să facă acest demers.

„Imunoterapia este steaua care urcă în acest domeniu”

”Prezentăm în cadrul conferinţei ultimele rezultate obţinute în tratamentul cancerului la nivel mondial, în condiţiile în care România se află uşor în urma altor ţări. Ceea ce sperăm să reuşim să oferim pacienţilor pe partea de tratament medical în cancere este imunoterapia şi radioterapia stereostatică. Imunoterapia este steaua care urcă în acest domeniu şi care arată rezultate mai bune decât chimioterapia pentru anumite tipuri de cancere, fiind o speranţă pentru pacienţii cu boală metastatică şi care aveau o speranţă de viaţă de câteva luni, iar acum circa 30% dintre ei ajung să trăiască şi 10 ani. În România acest tip de tratament se aplică doar în studii clinice iar pentru extinderea la nivel de spitale şi clinici este nevoie de discuţii şi negocieri cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor. Sunt autorităţi abilitate să facă acest demers şi să stabilească echilibrul între ceea ce ne putem permite şi rezultatele acestor tratamente”, a spus Udrea, precizând că nu poate estima când va intra acest tratament pe scară largă în ţara noastră.

Potrivit acestuia, imunoterapia este un tratament care, practic, creşte eficacitatea celulelor imunitare care luptă împotriva celulei tumorale. "În acest fel, putem lupta mai bine prin ceea ce avem noi ca şi apărare împotriva celulelor tumorale. În ţările din Europa de Vest şi SUA acest tip de terapie este aprobat, costurile sunt ridicate şi sunt de circa 5.000 de euro pe lună, dar lumea medicală încearcă să vadă cum pot fi reduse, pentru că oferă o perspectivă de viitor unui bolnav. Orice pacient găseşte o speranţă extraordinară gândindu-se că are la dispoziţie o modalitate nouă de tratament, în condiţiile în care, înainte, nu avea nicio speranţă. Se pot prelua modelele aplicate de alte ţări în acest domeniu”, a afirmat medicul oncolog.

Radioterapia stereotactică, un tratament aplicat doar în Occident

În ceea ce priveşte radioterapia stereotactică, acest tratament nu este întâlnit deloc în România, fiind o tehnică aplicată doar în ţările din Occident, şi care presupune existenţa unei aparaturi de o anumită calitate şi a unei tehnici de administrare, dar şi a unor specialişti pe care ţara noastră nu îi are. "Ceea ce este spectaculos în acest tip de terapie este că, faţă de radioterapia clasică, făcută în 5 săptămâni, aceasta se face în 3 – 5 zile, pentru că dozele administrate sunt mult mai mari, se iradiază strict ceea ce este de iradiat, cu efecte secundare mult mai mici. Este una dintre metodele cele mai utilizate în Occident în boală metastatică. Acest nou tip de tratament ar putea fi oferit din 2018”, a mai spus Adrian Udrea.

Conferinţa Best of ASCO/ Best of ASCRO, singura manifestare oncologică de acest tip din România, acreditată atât de cea mai mare asociaţie oncologică din lume, ASCO, cât şi de cea mai mare asociaţia de radioterapie din lume, ASTRO s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, vineri şi sâmbătă. Printre personalităţile prezente se numără specialişti oncologi precum Adrian Udrea, Ray McDermott (Irlanda), Jonathan A. Ledermann (Marea Britanie), Jennifer Westrupp (Irlanda), Christopher Mascott (SUA).