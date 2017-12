În 2007, Buenos Aires va găzdui CM de fotbal destinat homosexualilor

Viitoarea ediţie a Cupei Mondiale de fotbal destinată homosexualilor va fi organizată la Buenos Aires, în perioada 23-29 septembrie 2007, a anunţat Asociaţia Internaţională de fotbal pentru homosexuali şi lesbiene. La competiţia de la Buenos Aires vor participa 21 de echipe şi aproximativ 500 de jucători. Preşedintele asociaţiei internaţionale, Tomas Gomez, a declarat că oraşul Buenos Aires a fost ales pentru a găzdui această competiţie, deoarece are strînsă legatură cu fotbalul şi, în plus, este o destinaţie turistică pentru gay. Buenos Aires este vizitat în fiecare an de mii de turişti gay şi, din 2002, este singurul oraş din America de Sud care recunoaşte uniunile între homosexuali. Echipele favorite ale Cupei Mondiale destinate homosexualilor sînt Anglia, Germania, SUA şi Franţa. Oraşele Londra, New York şi Washington sînt candidate la organizarea ediţiei din 2008 a acestei competiţii, înfiinţate în 1982.