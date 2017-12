În aşteptarea Globurilor de Aur

Cea de-a 70-a gală de decernare a prestigioaselor trofee Globurile de Aur va avea loc în noaptea de duminică spre luni la Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, Los Angeles. Ceremonia va fi prezentată de actriţele de comedie Tina Fey şi Amy Poehler, fiind un spectacol produs de Dick Clark Productions, alături de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, organizatoarea galei.

Printre starurile care vor prezenta premianţii se numără George Clooney, Meryl Streep, Jennifer Garner, Jennifer Lopez, Kristen Wiig, Will Ferrell, Jason Statham, Adele, Jessica Alba, Rosario Dawson, Nathan Fillion, Megan Fox, Jeremy Irons, Lucy Liu, Debra Messing, Robert Pattinson, Dennis Quaid, Jeremy Renner, Amanda Seyfried, Taylor Swift, Kerry Washington, Christian Bale, Sacha Baron Cohen, Jason Bateman, Kristen Bell, Halle Berry, Josh Brolin, Bradley Cooper, Robert Downey, Jr., Jamie Foxx, John Goodman, Jonah Hill, Kate Hudson, John Krasinski, Eva Longoria, Tony Mendez, Lea Michele, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Kiefer Sutherland şi Catherine Zeta-Jones.

Lungmetrajul „Lincoln”, regizat de Steven Spielberg, a primit cele mai multe nominalizări, respectiv şapte, la premiile Globul de Aur 2013, fiind urmat de „Django Unchained” şi „Argo”, cu câte cinci nominalizări, inclusiv la categoria Cel mai bun film-dramă. Câte patru nominalizări au primit filmele „Les Miserables”, „Silver Linings Playbook” şi „Zero Dark Thirty”, câte trei nominalizări au primit „Life of Pi”, „Salmon Fishing in the Yemen” şi „The Master” şi câte două nominalizări au primit „Rust and Bone”, „The Best Exotic Marigold Hotel” şi „The Sessions”. În domeniul producţiilor de televiziune, filmul „Game Change” a primit cinci nominalizări, în timp ce serialul „Homeland” patru. Câte trei nominalizări au primit serialele „Downton Abbey”, „The Girls” şi „Modern Family”.