În politică, bătaia-i ruptă din Rai. PSD și PNL au trecut la răfuieli fizice!

După meciul la categoria „muscă“ între fostul purtător de cuvânt al Guvernului Mirel Palada și „deputatul adormit“ Mihai Goțiu, care s-au păruit, precum două fetițe de liceu care se ceartă pentru un băiat, în studioul B1 TV, acum avem un nou conflict fizic între aleși. De data aceasta, avem o bătaie care poate fi inclusă la categoria semi-ușoară. Protagoniştii au fost al doilea om din PSD, Niculae Bădălău, şi liberalul Marin Anton. Conflictul s-a încheiat cu o plângere şi un dosar penal, notează româniatv.net. Niculae Bădălău, preşedintele executiv al PSD, este acuzat de liberalul Marin Anton că l-ar fi lovit, sâmbătă seara, când cei doi ar fi participat la o nuntă. IPJ Giurgiu a deschis un dosar penal, cauza urmând a fi preluată de la Parchetul General. „Avem o sesizare a unei persoane de 57 ani din Grădinari, judeţul Giurgiu, care reclamă că a fost agresat în cadrul unui eveniment privat de un alt bărbat. Avem dosar pentru loviri şi alte violenţe si ameninţare. Cauza urmează să fie preluată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ)“, a declarat, pentru Mediafax, Cornel Vasilache, purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu. „Nu mă aşteptam la aşa o violenţă. Noi avem o dispută politică, eu mi-am permis să atrag atenţia despre activitatea lui Bădălău, al cărui interes este buzunarul propriu. Face niște ilegalităţi în Giurgiu... Eu abia sosisem la nuntă, am ieşit să vedem fetiţele şi acolo s-a întâmplat. A durat un minut, maxim două. Mama miresei poate relata ce s-a întâmplat. Erau finii şi primarul din Colibași. A văzut tot, poate nu are curaj. Bădălău m-a jignit şi m-a ameninţat. Plus că m-a lovit. Eu nu am avut niciun fel de reacţie. Nu a fost un dialog, ci un monolog. S-a exprimat violent. Dosarul există în cercetare. Este certificatul medical şi urmează cercetarea la care vor veni şi martori. Vor veni, au văzut mulţi. Este un om violent“, a spus, la România TV, liberalul Marin Anton. El a adăugat că nu ştie de la ce a pornit sau ce a avut Bădălău cu el. „Eu nu am zis nimic. Totul a durat trei minute. Eram la nuntă, s-a repezit la mine, m-a înjurat de măicuţa mea, m-a ameninţat şi a culminat venind la noi şi mi-a dat un pumn, aşa, un pod de palmă în gură“, a punctat Marin Anton. El a mai spus că, în momentul în care a ajuns la nuntă, Niculae Bădălău se afla deja la eveniment. „M-a înjurat, a vorbit multe şi nevrute... Nu ştiu dacă era beat sau nu, pentru că eu abia ajunsesem la nuntă şi nu apucasem să beau nici o gură de apă“, a mai spus Marin Anton.

CE ZICE BĂTĂUȘUL?

Social democratul Niculae Bădălău a precizat, la rândul său, că a fost doar un schimb de replici. „Varianta mea este simplă. Detest violenţa. Aseară am avut un dialog şi un schimb de replici. Discuţiile politice trebuie să fie altele, nu de cancan“, a precizat, la România TV, preşedintele executiv al PSD. Apoi, deputatul PNL Marin Anton a revenit cu noi precizări privind conflictul. Amintim că scene incredibile au fost surprinse şi în timpul pauzei publicitare din timpul unei emisiuni de la postul B1TV, moderată de Nadia Ciurlin. După ce în timpul primei părți a emisiunii s-au contrat puternic, în pauza publicitară, Mirel Palada, fost purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, l-a bătut/păruit pe senatorul USR Mihai Goțiu.

După aceste două incidente, următorul meci de box în politică ar putea fi între președintele PSD, Liviu Dragnea, și liderul PNL, Ludovic Orban. Oare cine va câștiga bătaia? Sau am putea vedea meciuri de box între Liviu Dragnea și Victor Ponta, între Călin Popescu-Tăriceanu și Daniel Constantin sau între doamnele din politică Olguța Vasilescu și Raluca Turcan.