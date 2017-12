În situaţii de urgenţă, populaţia va fi avertizată prin SMS-uri

Ministerul Comunicaţiilor a iniţiat cîteva proiecte privind situaţiile de urgenţă declarate pe perioada unor calamităţi naturale. Conform acestor proiecte, populaţia va fi avertizată prin mesaje scrise transmise pe telefonul mobil (SMS), iar continuitatea comunicaţiilor în zonele afectate de calamităţi naturale va fi asigurată prin intermediul unui centru operaţional. Primul proiect, denumit "Sistem de avertizare prin SMS pentru situaţii de urgenţă", are rolul de a creşte gradul de protecţie a cetăţeanului, a vieţii şi bunurilor acestuia. ”Sistemul poate fi utilizat pentru preîntîmpinarea efectelor unor blocaje rutiere, fluviale sau ale căilor ferate, căi de acces închise ca urmare a căderilor masive de zăpadă, accidente de trafic rutier, feroviar, aerian, naval, inundaţiilor, cutremurelor, înzăpezirilor, furtunilor puternice sau alunecărilor de teren, în caz de pericole biologice (poluare, epidemii, epizootii, iradieri etc.), ale unor incendii de mari proporţii, urgenţe medicale, dezastre sau alte evenimente care implică măsuri suplimentare de protecţie sau pază", se precizează în descrierea proiectului Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI). Potrivit MCTI, prin acest sistem pot fi salvate vieţi omeneşti ca urmare a reducerii timpului de alertare, mai ales că potrivit statisticilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii mai mult de jumătate din populaţia ţării deţine un telefon mobil. Practic, sistemul de avertizare va genera automat un mesaj SMS prin intermediul calculatorului către utilizatorii din baza de date a sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112. Dacă transmiterea SMS are loc înainte de producerea unui eveniment, conţinutul mesajului va cuprinde avertizări asupra calamităţii care urmează să se producă, aria estimată de acoperire şi timpul aproximativ în care va avea loc. În cazul în care transmiterea are loc după producerea evenimentului, în următoarele 15 secunde, conţinutul mesajului va cuprinde sfaturi de prim ajutor, informaţii despre utilităţi, aria de acoperire a evenimentului, posibilele urmări, pericole pentru sănătatea şi integritatea populaţiei.

Sistemul naţional de avertizare prin SMS va fi conectat la principalele instituţii cu atribuţii în monitorizarea evenimentelor la nivel naţional, şi anume Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), Centrul seismologic "Vrâncioaia", Administraţia Naţională de Meteorologie, Pompieri, Ministerul Mediului, la Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Ce se va întîmpla însă cu cei din mediul rural care nu au auzit vreodată nici măcar sunetul unui telefon fix, rămîne de văzut.