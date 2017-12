În SUA, confidenţialitatea relaţiei avocat - client „este sfântă“

17:45:53 / 03 Iunie 2016

Uff

Ok, este o diferenta enorma intre filosofia de uz a serviciilor "speciale". Dar de ce comparatia cu S.U.A.? Au 5 procente din populatia lumii si 25 la suta dintre condamnatii penal. Ei vad, inteleg si fac lucrurile altfel. De la jurisprudenta, la intelligence, la...jurnalism. Daca S.R.I. este "porcul de serviciu" in opinia voastra, haideti sa comparam si cu translatarile necesare in Rusia, Israel, U.K., China. S.U.A. nu au vreun record notabil in intelligence, iar Justitia, ca institutie cu resorturi aferente cu tot, nu functioneaza infailibil si perfect nicaieri. Joel Shapiro este fara doar si poate o "institutie". Dar ce functioneaza "decent" la ei nu inseamna "perfect" pentru noi. E ca si cum am dezbate care sistem de masura e mai bun. Metric sau imprerial. Sa imi fie cu iertare dar eu gandes in metri.