Înalte onoruri pentru fostul rugbyst neo-zeelandez Richie McCaw

Fostul rugbyst Richie McCaw, căpitanul All Blacks, a fost decorat cu cea mai înaltă distincție din Noua Zeelandă, care recompensează „cele mai respectate persoane din țară”, joi, în ziua când a împlinit 35 de ani. McCaw, care a declarat că nu se simte în largul său cu ideea de a fi numit „Sir Richie”, a fost decorat cu Ordinul Noii Zeelande. Campionul mondial s-a declarat „foarte privilegiat să se alăture unor persoane eminente” care au obținut în timp această distincție.

Ordinul Noii Zeelande, cea mai înaltă distincție din această țară, nu oferă un titlu special, dar este destinată persoanelor care au adus „servicii excepționale” națiunii. Doar 20 de persoane în viață pot deține această distincție concomitent. McCaw devine astfel cel mai tânăr deținător al acestei decorații, „depășindu-l” pe fostul premier și președinte al Organizației Mondiale a Comerțului, Mike Moore, decorat la vârsta de 50 de ani.

În luna octombrie, recordmanul mondial de selecții în rugby (148) a condus naționala All Blacks spre al doilea titlu mondial consecutiv, după cel din 2011. Richard Hugh „Richie” McCaw a fost ales în trei rânduri cel mai bun rugbyst al lumii (2006, 2009, 2010) și posedă în palmares, pe lângă cele două titluri mondiale cu echipa Noii Zeelande, și zece trofee Tri Nations (turneu devenit acum Four Nations). A fost căpitanul All Blacks de 111 ori (alt record), cu un procentaj de victorii de 88,5%. Totodată, la nivel de club, McCaw a reușit să câștige de patru ori puternicul turneu al provinciilor din emisfera sudică Super Rugby, alături de echipa Canterbury Crusaders. McCaw s-a consacrat pe postul de flanker pe partea deschisă a grămezii (nr. 7), dar a evoluat de-a lungul carierei sale și pe celelalte posturi din linia a treia (nr. 6 și nr. 8).

