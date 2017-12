Încă o noapte de petreceri

Sezonul petrecerilor estivale din cluburi se va termina în forță, la Mamaia. Pe ultima sută de metri a verii au loc noi evenimente și petreceri care se anunță incendiare, Având în vedere că ultimul weekend animat al sezonului începe din această seară, cluburile sunt deschise pentru un ultim val de petrecăreți, iar în această noapte se va petrece... tare de tot!

Clubul Ego organizează, la noapte, petrecerea „Monte Carlo Racing Party”, în cadrul căreia va mixa DJ Phonk D'or. Clubul Le GaGa organizează penultima sa petrecere din această vară, intitulată „Closing Party”. De asemenea, clubul Fratelli propune, pentru la noapte, un eveniment intitulat „Closing Season”, în cadrul căruia va mixa DJ Pete din Grecia. Clubul Princess se inspiră din... actualitate și organizează evenimentul „Ice Bucket Challange Party”, în cadrul căruia petrecăreții care se încing vor fi răcoriți de dansatoarele sexy, cu găleți cu apă și gheață pe care acestea le vor turna în capul băieților.

Nici clubul Bellagio nu se lasă mai prejos și vrea să încheie vara în forță, astfel că, la noapte, pune în scenă o petrecere cu tematică grecească. Clubul Luv are și el un program interesant, cu Alexunder Base, DJ Smart și DJ Maryo la platane, în cadrul petrecerii „A Little Party Never Killed Nobody”