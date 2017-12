Încă șase capi de serie eliminați la US Open

Patru dintre favoriți, spaniolul Feliciano Lopez (cap de serie nr. 16), americanul Steve Johnson (cap de serie nr. 19), germanul Alexander Zverev (cap de serie nr. 27) și francezul Gilles Simon (cap de serie nr. 30), au părăsit, joi, proba masculină de simplu de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, încă din turul secund. Lopez a fost întrecut în patru seturi, cu 6-2, 6-4, 1-6, 7-5, de portughezul Joao Sousa, care și-a egalat astfel cea mai bună performanță la Flushing Meadows, realizată în 2013. Johnson a fost eliminat de argentinianul Juan Martin Del Potro, cu 7-6 (7/5), 6-3, 6-2. Sud-americanul, laureat în 2010 la US Open, a primit un wild-card pentru ediția din acest an a turneului newyorkez, pentru că ocupă locul 142 în lume, după două sezoane aproape ratate din cauza accidentărilor la încheietura mâinii.

Britanicul Daniel Evans a câștigat în fața lui Zverev, cu 6-4, 6-4, 5-7, 6-2, urmând să joace în turul al treilea cu elvețianul Stan Wawrinka, cap de serie nr. 3, care a pus capăt aventurii italianului Alessandro Giannessi, venit din calificări, cu 6-1, 7-6 (7/4), 7-5. Italianul Paolo Lorenzi l-a învins pe Gilles Simon cu 3-6, 6-2, 6-2, 6-7 (1/7), 7-6 (7/3), la capătul unui meci-maraton de patru ore și 54 de minute. De remarcat și victoria veteranului croat Ivo Karlovic, în vârstă de 37 de ani, cu 6-4, 7-6 (7/4), 6-4, în fața americanului Donald Young, după 24 de ași. Al doilea favorit, britanicul Andy Murray a trecut în turul al treilea, în urma victoriei clare obținute în fața spaniolului Marcel Granollers, cu 6-4, 6-1, 6-4.

MOMENT JUBILIAR PENTRU VENUS WILLIAMS

În întrecerea feminină, Venus Williams, în vârstă de 36 de ani, a reușit, joi, a 70-a sa victorie la US Open, în fața germancei Julia Goerges, cu 6-2, 6-3. Sora sa mai mică, Serena Williams, liderul clasamentului mondial, s-a impus cu 6-3, 6-3, în turul secund, în fața compatrioatei Vania King, sub privirile vedetelor Jay-Z și Beyonce. Surpriza a venit din partea chinezoaicei Zhang Shuai, care a eliminat-o pe australianca Samantha Stosur, câștigătoarea la US Open din 2011 și cap de serie nr. 16, câștigând cu 6-3, 6-3. O altă favorită, elvețianca Timea Bacsinszky, cap de serie nr. 15, a pierdut surprinzător în fața americancei Varvara Lepchenko, cu 6-4, 4-6, 6-4.

