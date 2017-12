Încă un 1-0 în etapa a 11-a din play-out-ul Ligii 1

Duminică, în ultimul joc din etapa a 11-a a play-out-ului Ligii 1 la fotbal, FC Voluntari s-a impus cu scorul de 1-0 (Cernat 10-pen.) în duelul cu FC Botoșani și a urcat pe poziția a treia în play-out.

Celelalte rezultate din această rundă - miercuri, 10 mai: Concordia Chiajna - ACS Poli Timişoara 3-1 (M. Pena 24, Albu 84, Feussi 90+4 / Mailat 75); vineri, 19 mai: Pandurii Tg. Jiu - ASA Tg. Mureș 1-0 (Erico 82), CSM Poli Iași - Gaz Metan Mediaș 1-0 (Bole 7).

Clasament: 7. Iași 38p (golaveraj: 13-3), 8. Gaz Metan 34p (12-9), 9. Voluntari 33p (14-14), 10. Botoșani 30p (12-8), 11. ACS Poli 23p (11-10), 12. Concordia 23p (11-14), 13. Pandurii 23p (10-16), 14. ASA 13p (3-12).

Programul etapei a 12-a din play-out - marți, 23 mai, ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - Concordia Chiajna, ora 20.30: ACS Poli Timișoara - Pandurii Tg Jiu; miercuri, 24 mai, ora 18.00: ASA Tg Mureș - FC Voluntari; joi, 25 mai, ora 20.30: FC Botoșani - CSM Poli Iași.

Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look Plus și Look TV.