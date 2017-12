Specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) au anunţat încă un caz de gripă nouă la Constanţa. Este vorba despre mama elevului de la Liceul “Lazăr Edeleanu”, diagnosticat, în urmă cu câteva zile, cu A/H1N1. Femeia confirmată cu noul virus gripal a fost imediat luată în evidenţă, în prezent fiind sub strictă supraveghere medicală. Şi în acest caz este vorba despre o formă uşoară a bolii, au anunţat medicii. Specialiştii MS spus că alte 54 de cazuri de gripă cu virus A/H1N1 au fost confirmate, în ultimele 24 de ore, în România, astfel că numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 1.519. Din cele 54 de cazuri, câte unul au provenit din Brăila, Constanţa, aşa cum precizam, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Iaşi, Maramureş, Olt şi Vaslui, câte două din Cluj, Galaţi şi Timiş, trei din Alba, patru din Vrancea, cinci din Braşov, şase din Neamţ, opt din Dolj şi 13 din Capitală.

• ŞASE CAZURI SEVERE • În România nu a fost înregistrat, până în prezent, niciun deces cauzat de gripa cu virus A/H1N1, dar sunt şase cazuri severe, bolnavii, care sunt din Iaşi, fiind ventilaţi mecanic, a anunţat, ieri, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel. Acesta a precizat că bolnavii, care sunt în stare gravă au peste 26 de ani, cinci dintre ei având patologii asociate, respectiv diabet, bronhopneumonie obstructivă cronică (BPOC), hipertensiune arterială şi obezitate, iar al şaselea are doar gripa cu virusul A/H1N1. El a arătat că, din 26 noiembrie, vaccinul împotriva gripei noi va fi luat de la Institutul “Cantacuzino” şi distribuit direcţiilor de sănătate publică. Transportul va fi realizat cu maşinile Jandarmeriei, întrucât acestea au sistem frigorific, putându-se menţine, astfel, temperatura la 2-8 grade C, cât este necesar pentru menţinerea în siguranţă a vaccinului. “Vorbim totodată despre un produs foarte scump, şi nu mă refer la preţ, ci la faptul că ne va ajuta să imunizăm populaţia împotriva gripei cu virus nou. Este preţios şi de aceea îl vom ţine şi la direcţiile de sănătate publică tot sub paza Jandarmeriei”, a precizat secretarul de stat.