Încă un mandat de preşedinte al FDGR

Liderul Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Klaus Iohannis, a declarat, vineri, că va candida în acest an pentru încă un mandat de preşedinte al formaţiunii şi că este posibil să nu aibă contracandidat, la fel cum s-a întâmplat şi în urmă cu patru ani. Iohannis a anunţat că anul 2010 este unul electoral în interiorul FDGR, alegerile urmând să aibă loc, cel mai probabil, în vară. Potrivit acestuia, FDGR are, în întreaga ţară, 40.000 de membri şi are filiale în aproape toate judeţele ţării, cele mai puternice fiind Sibiu, Timiş, Braşov şi Bucureşti. În afară de etnicii germani, sunt primiţi în FDGR şi cetăţeni de alte etnii, doar că aceştia au statutul de membri simpatizanţi. Iohannis a mai spus că, pentru alegerile din 2012, FDGR ar putea lua în calcul varianta promovării pe listele proprii şi a membrilor simpatizanţi.