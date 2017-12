Încă un succes lejer pentru CVM Tomis

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a obţinut a opta victorie din nouă meciuri jucate în acest campionat, sâmbătă, pe teren propriu, în faţa echipei VCM LPS Piatra Neamţ. Partida contând pentru etapa a 10-a din Divizia A1 la volei masculin, penultima a turului, a fost la discreţia formaţiei constănţene, care s-a impus, în Sala Sporturilor, cu 3:0 (25:13, 25:17, 25:15), după numai o oră şi cinci minute de joc.

„A fost o victorie facilă pentru noi, care însă nu ne ajută cu nimic în perspectiva meciurilor din Liga Campionilor. E altceva când joci cu Halkbank şi Wegiel. Am fi avut nevoie de adversari mai puternici în această perioadă. Nu-mi place faptul că avem doar două-trei partide tari într-un campionat întreg, dar asta e”, a declarat după joc antrenorul principal al gazdelor, Martin Stoev. Tehnicianul bulgar l-a odihnit pe Israel Rodriguez, care acuza dureri la spate, şi l-a folosit ca titular pe tânărul Adrian Aciobăniţei (16 ani), aflat la al doilea meci întreg în acest campionat, după cel cu CSM Bucureşti. „M-am simţit foarte bine în teren. Am făcut antrenamente bune şi de aici şi meciul bun. Aş vrea să joc mai mult şi în Liga Campionilor, să capăt mai multă experienţă. Şi antrenamentele m-au ajutat foarte mult, am fost serios şi acum am mai mult curaj când intru pe teren în meciuri oficiale”, a spus internaţionalul de cadeţi şi juniori, care a realizat 11 puncte (9 atacuri din 17 pase, două blocaje).

TĂNĂSESCU A REUŞIT PUNCTUL DE MECI! O altă noutate ar fi revenirea la CVM Tomis a lui Sergiu Stancu, aproape refăcut după accidentarea la umăr din urmă cu o lună şi jumătate. El a prins pentru întâia oară foaia de joc, s-a încălzit normal, dar nu a fost trimis în teren de Stoev, care nu a vrut să rişte nimic. În schimb, antrenorul bulgar şi-a permis pe finalul partidei cu nemţenii o „aroganţă”: l-a schimbat pe universalul Dragoş Pavel, aflat la serviciu, cu libero-ul Răzvan Tănăsescu, jucător echipat însă cu tricou obişnuit, nu distinctiv, ca Ivanov. În mod normal, Pavel trebuia să revină în teren după cele trei rotaţii din linia a doua, dar Tănăsescu a fost păstrat în teren şi în linia întâi! Mai mult, Stoian i-a pasat la a doua minge de meci a Tomisului, iar Tănăsescu a punctat din zona 2, cu un bloc-aut!!!

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov - D. Pavel, Massinatori, Spînu, Aciobăniţei, Bahov şi Ivanov - libero (au mai jucat Tănăsescu şi Stoian); Piatra Neamţ (antrenor Dan Gavril): Cazacu - Bălan, P. Mocanu, Lupu, Viţelaru, Predius şi R. Gavril - libero (au mai jucat: Kis, Predescu, C. Mocanu şi Iosif).

Celelalte rezultate din etapa a 10-a: Ştiinţa Explorări Baia Mare - CSVM Zalău 0:3 (22:25, 23:25, 18:25); Arcada Galaţi - Dinamo Bucureşti 0:3 (23:25, 17:25, 22:25); Unirea Dej - CSM Agronomia Bucureşti 3:0 (25:14, 25:14, 25:14); Phoenix Şimleul Silvaniei - SCM U. Craiova 1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 17:25). Universitatea Cluj a stat.

Clasament: 1. CSVM Zalău 27p/10j (setaveraj 27:6); 2. CVM TOMIS CONSTANŢA 24p (24:5); 3. SCM U. Craiova 20p (23:10); 4. Dinamo Bucureşti 19p (21:10); 5. Unirea Dej 18p (19:11); 6. Explorări Baia Mare 15p (16:13); 7. VCM Piatra Neamţ 9p (10:19); 8. Arcada Galaţi 9p (9:20); 9. Phoenix Şimleu 6p (11:22); 10. CSM Bucureşti 3p (3:25); 11. U. Cluj 0p (5:27).

VICTORIE ŞI ÎN DA2 Sâmbătă, la Buzău, în etapa a 10-a a Diviziei A2 Est, prima din retur, CVM Tomis Congaz Constanţa, echipă pentru care evoluează juniorii şi cadeţii de la CVM Tomis, campionii naţionali en titre, a obţinut o frumoasă victorie, învingând, cu 3:2 (23:25, 18:25, 25:21, 25:21, 15:11), formaţia locală CSV Dacia, după aproape două ore de joc. Antrenorul Răzvan Parpală a folosit următorii jucători: Muscină (cpt.) - Tarţa, Vologa, Ocunschi, Zahar, Iftime şi P. Cămui - libero; au mai jucat: Petcu, Diamandescu, Dăineanu şi Gavriz.

