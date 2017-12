Încăierare generală la finalul partidei HCM Constanța - Dunărea Călărași

20:20:58 / 06 Decembrie 2014

nu are importanta

Nu are importanta cine a dat cu pumnul. Important este ca in meciul de cupa HCM va juca fara Toma si fara Stanescu. Si sa nu-mi spuneti ca suntem asa de tari sa nu ne facem macar probleme pentru asta. Jucam acasa, aveam inregistrarea televizata, era suficient sa aducem dovezi la FRH privind duritatea care "le-a scapat" arbitrilor si am fi putut beneficia noi de suspendarea ucraineanului. Acum, vom juca cu juniorii la Calarasi. Poate ca a fost o provocare, o capcana, in care constantenii au cazut prosteste. Inteleg frustrarile unor jucatori deosebiti precum Toma sau Stanescu. S-a intamplat si altora ca, pe final de cariera sa le cedeze nervii. Din pacate, am pierdut puncte importante pe iesiri nervoase (vezi Buricea cu CSM), in loc sa ne vedem de treaba noastra. Ali a facut un cult de a critica arbitrajele, la fel Telegraf si TV Neptun. Asta nu face bine jucatorilor, care cred ca au dreptul sa-si faca singuri dreptate. Inteleg ca exista circumstante, inteleg ca echipa asta joaca pe nasturi si tine steagul sus in Europa cu juniori si cu legende, dar greseala este greaseala si s-a vazut si la case mai mari. Cred, totusi, ca putin control nu strica. Nici chiar in postarile de pe site. Poate ca fiecare facem ceva pentru Constanta, macar ca platim impozite pentru oras si pentru echipa. Poate ca fiecare avem dreptul la opinie politica, dar si dreptul de a ne fi respectata aceasta. Sportul n-ar trebui sa aiba legatura cu politica nici pe teren, nici in presa, dar stim cu totii foarte bine ca aceasta echipa, cu care in unele momente s-au mandrit foarte multi, nu a fost nimic altceva decat o masina de spalat bani. Acum, din pacate, s-a terminat detergentul si cam trebuie spalat de mana. Faptul ca incerc sa punctez niste realitati financiare (si nu numai), nu inseamna ca nu acord tot respectul meu jucatorilor echipei, dar puteti sa va uitati la campionatul spaniol sa vedeti cum castigatoare de cupe europene se zbat in mizerie. Asta este: cu 50 de spectatori in tribuna, dintre care jumatate pomanagii, nu poti tine in viata o echipa cu pretentii europene. Ce ar trebui sa se intrebe conducatorii, este cine i-a indepartat pe suporteri de langa echipa, iar daca nu gasesc raspunsul, sa se uite in oglinda. Atunci cand propaganda desantata si cultul personalitatii iau locul spectacolului sportiv, acesta este rezultatul. Si nu-i mai dati inainte cu Nicusor, ca n-a dat din buzunarul lui. A dat tot de la contribuabili. Daca iubea asa de mult sportul, atat el cat si Mazare, poate puteau sa inceapa macar constructia unei sali de sport decente. Nu sa se antreneze handbalistii la Cumpana.