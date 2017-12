„Incendierea steagului american ar trebui pedepsită cu închisoarea sau pierderea cetățeniei“

Donald Trump, președintele ales al SUA, susține că persoanele care incendiază steagul național american ar trebui să sufere consecințele acestui act, sugerând că pedeapsa ar trebui să fie pierderea cetățeniei sau chiar un an după gratii, informează cotidianul britanic ”The Guardian”. Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter vizavi de americanii ce incendiază steagul național, în semn de protest față de rezultatul alegerilor: ”Nimănui nu ar trebui să i se permită să ardă steagul SUA, cine face asta ar trebui să sufere consecințele, poate pierderea cetățeniei sau un an de zile în închisoare”. În anul 1989, Curtea Supremă din SUA a decis că Primul Amendament protejează dreptul libertății de exprimare, astfel că incendierea drapelului american nu este interzisă de lege. În 2005, rivala lui Trump, democrata Hillary Clinton, a sponsorizat un proiect de lege care ar fi transformat incendierea drapelului american într-un act penal, putând permite închiderea acuzatului pentru un an sau amendarea acestuia cu aproape 95.000 de euro.