Incendiu la doi paşi de un centru de butelii

Un incendiu de proporţii care a izbucnit ieri după amiază într-o gospodărie din localitatea Lazu, în vecinătatea unui centru de butelii, ar fi putut provoca un dezastru dacă pompierii militari nu ar fi intervenit la timp. Focul s-a declanşat în magazia Anei Iordache, o bătrînă care locuieşte pe strada Constantin Cristescu, şi s-a extins foarte rapid în toată curtea, mistuind acoperişul, paie, coceni, lemne şi zeci de obiecte nefolositoare pe care soţul pensionarei le-a adunat de-a lungul timpului şi le-a depozitat în grădină. Vecinii, care au văzut fumul dens ridicîndu-se din ograda pensionarilor, au încercat să stăvilească înaintarea flăcărilor care ameninţau să se extindă atît la casa Anei Iordache, cît şi la imobilele din apropiere. „Sînt nişte oameni inconştienţi, pentru că ţin în curtea aia a lor numai gunoaie. Nici măcar bălegarul nu-l scot la poartă joia, atunci cînd pe aici trece maşina care ridică gunoiul. Strîng totul acolo. Era normal ca aşa ceva să se întîmple. Au ars în grădină tone de resturi menajere. Primul meu gînd a fost că focul va cuprinde şi casa mea, dar, din fericire, acest lucru nu s-a întîmplat”, a declarat Eugenia Lupea, una dintre vecinele familiei Iordache. „Eu eram în casă împreună cu soţul meu. Nu am ştiut ce se întîmplă. A venit la mine un nepot care a văzut fumul şi mi-a spus că mi-a luat foc curtea. Aveam acolo şi vreo cinci iepuri care au ars de vii. I-am tot spus soţului meu să scoată toate gunoaiele pe care le-a adunat acolo şi să le arunce, dar nu a vrut să mă asculte”, a povestit, la rîndul său, Ana Iordache. Efectele incendiului ar fi putut căpăta proporţii dramatice dacă flăcările ar fi ajuns la patru rasteluri cu butelii, aflate într-o gospodărie alăturată. „Primul meu gînd a fost că focul va cuprinde locuinţa mea şi buteliile pe care le am în curte. Am sărit prin spatele casei cu un furtun şi am încercat să ţinem flăcările departe, pînă la venirea pompierilor”, a povestit Merdan Eracai, de 36 de ani. Pompierii militari din cadrul Detaşamentului Port Constanţa, care au sosit în zonă cu două autospeciale, au avut nevoie de aproape o oră şi jumătate pentru a stinge flăcările extrem de puternice. În urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că focul a fost provocat de un scurtcircuit electric la un cablu izolat necorespunzător.