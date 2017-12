Încep meciurile infernale pentru Oţelul

După partida cu FC Basel, ratată prosteşte de români, pentru Oţelul urmează trei meciuri de foc - cu Benfica Lisabona şi apoi dubla cu Manchester United. Programată în această seară, de la ora 21.45, pe Naţional Arena din Bucureşti (în direct la TVR 1), partida cu Benfica va aduce în faţa campioanei României una dintre cele mai titrate echipe din Europa, care are în palmares şi două Cupe ale Campionilor Europeni, obţinute însă cu 50 de ani în urmă! Deşi în ultimii ani a intrat în umbra rivalei FC Porto, Benfica rămâne o echipă de temut, dovadă egalul cu MU de acum două săptămâni, meci după care Ferguson s-a declarat... mulţumit pentru punctul obţinut! Pentru Oţelul perspectiva nu este prea roză, gălăţenii continuând prestaţiile modeste în campionat. Fără Sălăgeanu (roşu la Basel, suspendat) şi Rîpă (accidentat), antrenorul Dorinel Munteanu va trebui să aleagă o echipă care să lupte pentru un egal ce ar putea însemna chiar calificarea (asta dacă Oţelul învinge pe FC Basel în retur) în primăvara europeană! Echipă care ar putea arăta astfel: Grahovac - Skubic (Rîpă), Sg. Costin, Perendija, S. Ilie - Giurgiu, Filip - Antal, Ibeh, Buş - Pena. În cealaltă dispută a grupei, United are meci uşor cu FC Basel, pe teren propriu, în ciuda absenţei lui Rooney, accidentat. Cea mai echilibrată grupă - A, programează un prim derby de calibru meciul dintre Bayern şi City, orice rezultat fiind posibil. Napoli, OL şi Real ar trebui să câştige lejer, aşa cum ar trebui s-o facă şi Lille, chiar dacă Trabzonspor s-a întors cu trei puncte de la Milano. Interesant de văzut dacă Inter şi-a revenit după debutul modest de sezon, CSKA fiind un adversar redutabil.

Programul din acestă seară, meciurile urmând să înceapă la ora 21.45, cu excepţia partidei de la Moscova, programată de la ora 19.00 - Grupa A: Bayern Munchen - Manchester City, SSC Napoli - FC Villarreal; Grupa B: Trabzonspor - OSC Lille, CSKA Moscova - Inter Milano; Grupa C: Manchester United - FC Basel, Oţelul Galaţi - Benfica Lisabona; Grupa D: Olympique Lyon - Dinamo Zagreb, Real Madrid - Ajax Amsterdam.