Încep preselecţiile pentru Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc

Consiliul Judeţean Constanţa organizează, în perioada 1 - 2 august, la Bucureşti, la sediul TVR, etapa de preselecţie pentru ediţia din acest an a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc. La concurs se pot înscrie numai interpreţi amatori, cu vîrste cuprinse între 16 şi 30 de ani. La preselecţii, ca şi în etapa finală a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc, participanţii vor prezenta un repertoriu din zona folclorică de provenienţă, care va include o piesă culeasă din folclorul românesc, pe care o va interpreta fără acompaniament orchestral (doină sau baladă) şi o piesă autentică interpretată cu acompaniament muzical. Obligatoriu este ca fiecare concurent să poarte un costum popular specific zonei de provenienţă. În alegerea repertoriului interpreţii vor ţine cont de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc este organizată de Consiliul Judeţean Constanţa, deţinătorul licenţei, în colaborare cu Societatea Română de Televiziune (TVR 1). Ca şi în ediţiile anterioare, festivalul, care se va desfăşura în perioada 31 august - 2 septembrie, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, este structurat pe două secţiuni: Solişti vocali şi Solişti instrumentişti, organizatorii rezervîndu-şi dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la etapa finală, în funcţie de ierarhia rezultată din etapa de preselecţie. Juriul va fi format, în acest an, din personalităţi de marcă în domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc, precum şi de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Constanţa. La alegerea marilor cîştigători, juriul va ţine cont de calitatea vocii şi interpretării, autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor, ţinuta scenică, frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret. Premiile ediţiei din acest an a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc vor fi în valoare de 1.500 euro - Premiul I, 1.000 euro - Premiul al II-lea şi 500 euro - Premiul al III-lea. Trofeul Festivalului se va acorda celui mai bun concurent, indiferent de secţia la care participă (solişti vocali sau instrumentişti).