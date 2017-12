Încep să fie evaluate primele dosare pentru tratamentul fără interferon

Prima comisie de experţi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) care evaluează dosarele de tratament fără interferon pentru pacienţii cu hepatită cronică virală de tip C se va întruni miercuri, pentru a analiza peste o sută de dosare, tratamentul fiind accesibil din decembrie. ”În perioada următoare, comisia de experţi pentru afecţiuni hepatice se va întruni ori de câte ori vor fi depuse dosare la Casa de Sănătate. Cu siguranţă, dacă ar fi fost depuse, astăzi, 5.000 de dosare, ele nu puteau fi analizate decât pe parcursul câtorva luni”, a declarat preşedintele CNAS, dr. Vasile Ciurchea. În prezent, la sediul CNAS sunt depuse 123 de dosare. Cele aprobate vor permite accesul la tratament începând din 1 decembrie. Ciurchea a precizat că procedura de întocmire a dosarelor şi informaţiile despre modul în care pacientul poate intra în posesia tratamentului fără interferon sunt publicate pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), la secţiunea „Medicamente - tratament fără interferon“. Până în 13 noiembrie au fost distribuite 2.720 de vouchere pentru investigaţii, în cele 11 centre din ţară desemnate pentru evaluarea şi monitorizarea pacienţilor în vederea acordării tratamentului fără interferon. Perioada de valabilitate a investigaţiilor efectuate în baza acestor vouchere este de trei luni. În baza contractului cost-volum-rezultat încheiat de CNAS, vor beneficia de tratament fără interferon pacienţii cu hepatită cronică virală C şi ciroză hepatică C, cu stadiul de fibroză F4.