Începe campania pro-vaccinare împotriva rujeolei! Şi la Constanţa

10:30:48 / 18 Iulie 2017

Statistica arata ca ceva nu e in regula

Statistic, numarul de decese ar trebui sa se incadreze intre 1 la 3000 si 1 la 1000 (1 la mie). In judetul Timis sunt 8 decese la 1214 cazuri … Adica 6,5 la mie … De cate ori mai mult decat statistica cea mai nefavorabila? In total sunt 31 decese la 8107, adica de 3,87 la mie pe tara! Ceva este total gresit – consider ca boala a fost lasata sa se raspandeasca, folosindu-se ca vectori comunitatile sarace de tigani care traiesc in conditii precare, nu figureaza pe lista nici unui medic de familie si mai ales au o mobilitate foarte mare. Mai multe info pot fi gasite aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/informari-saptamanale/rujeola-1. Intr-unul din link-uri este data inclusiv situatia cazurilor de deces, unde, cu exceptia copiilor foarte mici (1,2 … cateva luni de viata, unde orice bronhopneumonie poate duce la acelasi deznodamant), toate cazurile prezinta conditii preexistente (incepand cu malnutritie, anemie in cazul copiilor, boli cronice… si terminand cu sida). Deci, de ce s-a permis aceasta evolutie? Care e scopul final? Sa ne vaccinati pe toti cu forta, si copii si adulti? Din partea mea, nu au decat sa se vaccineze ai nostri guvernant direct in cap! Un vaccin "bun", procurat din Germania costa la 80 euro. Ce vaccin ofera ministerul sanatatii la doua parale chioare, cat platesc ei pe doza? Fabricat unde, in What-The-Fuckstan?