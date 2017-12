Începe Postul Crăciunului. Vezi când se mănâncă pește!

10:32:03 / 15 Noiembrie 2015

spovedanie

mai 'credinciosi', rabdati de foame, dusmaniti pe cei care va fac bine, inchinativa la calea lactee, fiti mirsavi, mintiti la spovedanie, primiti o lingurita de vin si veti ajunge in rai, cu patura in cap, sa aveti un scaun cu voi pentru ca sa nu stati in picioare , o zi placuta tutulor !!