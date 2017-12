Începe primul mare eveniment de dans contemporan al anului

Festivalul "LIKE CNDB", organizat de Centrul Național al Dansului București (CNDB), va avea loc în perioada 1-26 martie. Festivalul va conține producții internaționale și evenimente prezentate în parteneriat cu teatre bucureștene precum ARCUB și Nottara, dar și spectacolele artiștilor sprijiniți de CNDB prin Selecția de proiecte 2016. În cadrul ediţiei din 2017, Festivalul "LIKE CNDB" propune 17 spectacole, printre care şi cele găzduite de instituţiile partenere, discuţii cu publicul, proiecţiile unor filme din Festivalul Internațional de Documentar și Drepturile Omului "One World Romania", un workshop şi un performance. Toate spectacolele vor fi urmate de discuţii cu publicul, cu teme şi moderatori propuşi de artiştii din festival.