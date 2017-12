Închiderea Podului de la Agigea, pripită

ÎNCHIDEREA PODULUI... ABSOLUT NECESARĂ Ieri a avut loc, la iniţiativa prefectului Constanţei, Eugen Bola, o întâlnire cu reprezentanţii CNADNR, DRDP, IPJ, ai Poliţiei Rutiere, dar şi cei ai administraţiei locale, pentru a dezbate problemele ridicate de închiderea Podului Agigea. „Autorităţile locale, Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Constanţa au fost puse în faţa faptului împlinit. Eu am fost anunţat de Serviciul de Poliţie Rutieră joi, pentru a confirma două rute ocolitoare. Habar nu aveam despre ce este vorba. Am început să dau telefoane, am vorbit cu directorul general al CNADNR, care mi-a confirmat, şi ne-am întâlnit cu toţii luni (ieri - n.r.), într-o şedinţă cu toţi factorii responsabili... Există o decizie a forului tehnic al reprezentanţilor Iptana, care au spus că este absolut necesar să întrerupem circulaţia pe pod de la 1 octombrie. Mâine (astăzi - n.r.), la ora 14.00, ne vom întâlni cu toţi factorii implicaţi, primarii, reprezentanţii transportatorilor, personalului ambulanţier, oamenilor de afaceri, ISJ, Poliţiei etc., pentru a încerca să găsim soluţii. Dacă, însă, instituţiile statului vor continua să doarmă în şoşoni, oamenii vor avea de suferit. Este adevărat că am fost anunţaţi inuman de târziu, dar trebuie să ne mişcăm foarte repede. Numai împreună, însă, putem rezolva situaţia”, a declarat prefectul. El a adăugat că autorităţile încearcă găsirea unor rute ocolitoare cât mai scurte atât pentru cei care se deplasează cu autovehiculele, cât şi pentru traficul de marfă, iar acestea vor fi anunţate în zilele următoare.

Prezent la întâlnire, consilierul directorului general al CNADNR, Cristian Andrei, a explicat: „Hobanele au o durată de viaţă de 30 de ani, care s-a împlinit anul trecut. Ceea ce facem noi acum este o operaţiune tehnologică de schimbare a vechilor hobane cu unele noi. Din păcate, ca să fie schimbate aceste hobane care sunt ancorate la o înălţime de 70 de metri, sunt necesare manevre speciale pentru tăierea celor vechi şi înlocuirea lor cu altele noi, fapt care poate pune în pericol traficul, deci este stringentă închiderea circulaţiei. E vorba despre cele patru hobane care sunt la mijlocul podului, iar proiecţia lor orizontală faţă de stâlp este chiar deasupra părţii carosabile“, a afirmat Andrei.

REACŢII Una dintre cele mai virulente reacţii la această veste îi aparţine primarului din Agigea, Cristian Cîrjaliu, care declară, pe bună dreptate, că localitatea sa, formată din două sate, Agigea şi Lazu, este complet distrusă din toate punctele de vedere şi că un ocol de 120 de kilometri până la Moviliţa, pentru a ridica gunoiul din Lazu, este absolut aberant. „Mie mi se pare o măsură restrictivă şi abuzivă, care restricţionează dreptul cetăţenilor la libera circulaţie. Suntem profund afectaţi. Se vor face ocoluri de 120 de kilometri zilnic. Maşinile Poliţiei, pentru a merge la o intervenţie, au de făcut acelaşi ocol. Maşinile de utilităţi publice, de asemenea. Copiii învaţă în grădiniţa din Lazu. Cum să-i transport? Pe pod, pe jos, în plină iarnă, un kilometru? Este inadmisibil!”.

SOLUŢII Deşi pare fără ieşire, situaţia ar putea avea câteva soluţii. Una dintre ele vine chiar de la prefectul Constanţei. „Cei care vin cu autobuzul se dau jos la pod, îl traversează pe jos, apoi se urcă în alt autobuz. Am luat legătura cu CFR, mâine (astăzi - n.r.) ne întâlnim şi cu reprezentanţii CFR, se măreşte capacitatea navetelor, sunt şase pe zi şi se mai introduc câteva, în funcţie de necesităţi. Vom vedea mâine (astăzi - n.r.)”.

O altă posibilă soluţie vine de la şeful RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. „Una dintre propuneri ar putea fi drumul de trafic greu şi foarte greu care a fost folosit la Canal şi care se află la ACN. Însă drumul are nevoie de ajustări. Am propus un protocol între CJC, MT, Prefectură şi Poliţie, prin care să vedem exact care sunt responsabilităţile fiecăruia. Sperăm ca săptămâna aceasta să reuşim să rezolvăm problema şi să nu dea toată lumea vina pe RAJDP că nu poate prelua traficul de pe A2 pe un DJ cu trei metri pe sens. Problema nu este de acum, ci are mai bine de trei ani vechime”, a declarat şeful RAJDP. O altă posibilă soluţie vine de la şeful CCINA, Mihai Daraban: „Soluţie: amânarea închiderii podului, vreo patru luni, până se dă în folosinţă celălalt, de mai sus. Ceauşescu a făcut Podul de la Agigea în opt-nouă luni, iar noi nu reuşim să-l reparăm în cinci ani”. Reprezentanţii CCINA Constanţa şi-au exprimat deja, într-o scrisoare publică, dezacordul privind închiderea traficului pe Podul Agigea. Scrisoarea CCINA Constanţa poate fi citită, integral, în ediţia online a cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro.

Într-un comunicat al CNADNR din octombrie 2010, se preciza că firma Bilfinger Berger Baugesellschaft a câştigat licitaţia pentru reabilitarea Podului de la Agigea, iar valoarea contractului este de 3,8 milioane de euro, fără TVA. Podul de la Agigea are o lungime de 266 de metri şi o lăţime de 20,90 metri.

Scrisoare deschisă a CCINA privind închiderea traficului pe Podul de la Agigea de pe DN 39

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, legal reprezentată prin preşedinte - Mihai Daraban, în calitate de reprezentant al comunităţii de afaceri din judeţul Constanţa, în exercitarea rolului principal conferit prin Legea nr. 335/2007, de a susţine interesele agenţilor economici în raport cu autorităţile locale şi centrale, formulează prezentul punct de vedere oficial privind închiderea traficului pe Podul de la Agigea de pe DN39, măsură ce se doreşte a fi instituită începând din 1 octombrie 2013. „Astfel, facem apel atât către Instituţia Prefectului Constanţa şi către toate autorităţile locale, cât şi către reprezentanţii CNADNR, solicitând acestora să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării consecinţelor negative, în anumite situaţii chiar catastrofale, pe care le implică o astfel de decizie. În acest sens, solicităm ca, înainte de a fi luată această decizie radicală, să fie analizate şi următoarele aspecte:

* Economia judeţului va fi puternic afectată, prin pierderile înregistrate de

agenţii economici care nu vor mai putea efectua trasporturi în condiţii optime pe

această rută decât cu costuri suplimentare, generate de folosirea de rute

ocolitoare, ce s-ar reflecta în costurile de comercializare a produselor şi

întârzieri în livrare.

* Cel mai mare terminal de containere din Portul Constanţa va fi afectat în

ceea ce priveşte transportul rutier de containere dinspre şi către acesta, fiind

astfel în contradicţie cu strategia de transport intermodal din România 2020

aprobată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

* Rutele ocolitoare nu vor putea asigura fluiditatea traficului în aceeaşi

măsură, întrucât sunt drumuri judeţene, ce tranzitează o serie de sate şi comune. La stabilirea acestor rute ocolitoare nu s-a luat în considerare că acest lucru

presupune efectuarea a unui număr de cca. 150 km dus-întors la un singur drum, ceea ce implică cheltuieli excesive în sarcina cetăţenilor şi agenţilor economici.

* O astfel de măsură va afecta în mod direct atât locuitorii din jud.

Constanţa care fac naveta către celelalte localităţi situate la sud de Canalul

Dunăre - Marea Neagră, cât şi pe cei care fac naveta către Constanţa, inclusiv pe elevii şi studenţii care frecventează şcolile, liceele şi universităţile din

Constanţa.

* Operatorii de transport, care au licenţe de traseu şi sunt abilitaţi să

efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport, vor fi nevoiţi să obţină alte licenţe de traseu, fapt care se va reflecta în creşterea tarifelor percepute.

* Este aberantă o astfel de măsură în contextul în care urmează ca în scurt

timp să se dea în folosinţă cel de-al doilea pod de la Agigea, astfel că decizia

închiderii podului de pe DN39 poate fi amânată.

* Nu în ultimul rând, trebuie ţinut seama şi de condiţiile meteorologice ce

vor urma, ceea ce va îngreuna efectuarea lucrărilor sau va duce la sistarea

lucrărilor pe timpul iernii şi amânarea datei de redeschidere a podului, astfel că o

decizie înţeleaptă ar fi fost începerea acestor lucrări după trecerea iernii.

În considerarea tuturor argumentelor expuse în cele ce preced şi având în vedere că rutele ocolitoare propuse nu constituie o soluţie sustenabilă, propunem să fie analizate următoarele măsuri ce pot fi adoptate, după cum urmează:

1. Amânarea deciziei de închidere a Podului de la Agigea, începând cu 01.10.2013, până la darea în folosinţă a celui de-al doilea pod de la Agigea, având în vedere faptul că acesta va prelua traficul greu spre Port şi urmează a fi dat în folosinţă într-un viitor apropiat.

2. În eventualitatea nedorită în care podul se va închide, din motive tehnice, se impune adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare şi reamenajare, aşa cum au fost efectuate şi până în prezent, fără închiderea circulaţiei pe pod, respectiv cu menţinerea măsurii de restricţionare a circulaţiei pe un singur sens.

3. De asemenea, măsura restricţionării ar putea fi aplicată cu respectarea unui interval orar, măsură ce se practică în toate ţările dezvoltate, prin asigurarea

unui trafic parţial între anumite ore şi efectuarea lucrărilor pe timpul nopţii.

4. O altă măsură ar putea viza restricţionarea traficului doar în ceea ce priveşte maşinile de mare tonaj, însă, şi în cazul acestora, restricţionarea ar trebui aplicată doar pentru anumite intervale orare.

5. Pentru finalizarea cât mai rapidă a lucrărilor, dat fiind faptul că în curând

condiţiile meteorologice vor îngreuna lucrările de reabilitare, considerăm că se

impune ca lucrările să se desfăşoare în flux continuu, prin asigurarea mai multor

schimburi, astfel cum s-a procedat şi în perioada 1981-1982, atunci când a fost

construit podul, prin asigurarea de ture permanente pe timpul nopţii.

Suntem convinşi de faptul că atât Domnia Voastră, cât şi autorităţile locale

implicate în adoptarea acestei decizii vor analiza obiectiv aceste propuneri şi

măsuri şi vor adopta o măsură ce nu va afecta, sau va afecta într-o măsură cât mai mică, mediul de afaceri şi interesul public din jud. Constanţa.

În condiţiile date, şoferii sunt nevoiţi să parcurgă următoarele variante: pentru relaţia Bucureşti - Port Constanţa Sud - Agigea - Negru Vodă - Mangalia şi retur, traseul de ocolire va fi A2 (Bucureşti - Constanţa - Nod rutier Medgidia) - DJ 381 (nod rutier Medgidia - Ciocârlia de Sus) - DN 3 (Ciocârlia de Sus - Cobadin) - DJ 391 (Cobadin - Mereni - Topraisar) - DN 38 (Topraisar - Agigea) - DN 39 (Agigea - Mangalia) şi retur. Pentru relaţia Hârşova (DN 2A) - Tulcea (DN 22) - Pod Constanţa Sud - Agigea - Negru Vodă - Mangalia şi retur, traseul de ocolire va fi A4 (nod rutier Ovidiu - nod rutier A4 cu A2) - A2 (nod rutier A4 cu A2 - nod rutier Medgidia) - DJ 381 (nod rutier Medgidia - Ciocârlia de Sus) - DN 3 (Ciocârlia de Sus - Cobadin) - DJ 391 (Cobadin - Mereni - Topraisar) - DN 38 (Topraisar - Agigea) - DN 39 (Agigea - Mangalia) şi retur”.