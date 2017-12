Inconştienţă + incompetenţă = Traian Boc

Întrucât prim-ministrul Emil Boc dovedeşte pe zi ce trece că are singurul talent de a se scufunda, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat, ieri, că premierul Emil Boc este, \"pur şi simplu, depăşit de situaţie\". În ceea ce priveşte disponibilizările din administraţie, Iohannis adaugă: \"Am impresia că acest Guvern nu are niciun concept, tăierea posturilor nu reprezintă tocmai soluţia ideală\". Primarul Sibiului a prezentat şi soluţia: se pot face reduceri în administraţie şi chiar se pot economisi bani la bugetul public dacă se impun alte modele de administrare a localităţilor, dar nicidecum “prin tăierea posturilor”. Acuzele privind incompetenţa lui Boc nu se termină aici. Preşedinte interimar al PNL Arad, Ionel Ciupe, nu vede în măsurile adoptate de primul ministru luminiţa de la capătul tunelului. Ba, mai mult, el acuză Guvernul condus de Emil Boc că a folosit banii alocaţi pentru diguri spre a construi săli de sport în scop electoral: “Este o crimă ceea ce a făcut Guvernul cu banii pentru diguri”, a declarat Ciupe. După spusele preşedintelui interimar PNL, acest fapt ar putea fi încadrat ca \"atentat la siguranţa naţională\". \"Este culmea tupeului şi în cazul lui Băsescu, care merge în zonele inundate şi îi numeşte pe sinistraţi mincinoşi, când, în 2008, Guvernul Tăriceanu a alocat - prin trei hotărâri consecutive, respectiv cu numerele 833, 834 şi 835 - suma de 8,5 milioane de euro pentru reconstruirea digurilor şi pentru construiri de diguri noi în zonele afectate de inundaţii. Banii nu au fost niciodată folosiţi pentru destinaţia iniţială, iar în 2009, Guvernul Boc a redirecţionat banii pentru construirea de săli de sport, nu întâmplător în scop electoral\". Ciupe este indignat pentru că, după ce că sunt şi aşa puţini bani, nici măcar cei care au fost nu au mers pentru regularizarea râurilor Siret şi Prut. Acum sinistraţii sunt nevoiţi să îndure dezastrul care le-a devastat casele pentru simplul fapt că, la putere, au ajuns oameni votaţi pentru o pungă de făină şi o sticlă de ulei.