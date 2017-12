Incredibil! O pasăre delicatesă în Franța trăiește în Dobrogea

În nordul Dobrogei specialiștii au identificat în ultimii ani noi specii de păsări, despre care localnicii habar nu aveau că trăiesc acolo. Deși le vedeau destul de des în zonă, despre multe din ele locuitorii credeau că sunt banalele vrăbii, neștiind că păsările sunt de importanță majoră, fiind protejate la nivel european. În decurs de 4 ani, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Tulcea, cei care au preluat în custodie situl Natura 2000 Beștepe - Mahmudia și rezervația naturală Dealurile Beștepe, au identificat în zonă 11 specii noi, printre care și o mică pasăre cântătoare, considerată delicatesă rară în bucătăria franceză, drept pentru care se află acum pe cale de dispariție. ”Am reușit să scriem un plan de management care în prezent este depus la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a fi analizat și supus aprobării prin Ordin de ministru. În spatele planului au fost studii de inventariere a speciilor, de evaluare a stării de conservare, studii de climă. Au fost 11 specii noi identificate în timpul studiilor, care nu erau prinse în lista de specii protejate”, a declarat consilierul superior în cadrul APM Tulcea, Sonia Parpală, care face parte din structura de administrare a sitului Natura 2000 Beștepe Mahmudia și a Rezervației naturale Dealurile Beștepe. Printre speciile de păsări descoperite se află Sevila chrysaetos - Acvila de munte, Carduelis cannabina - Câmparul, Emberiza citrinella - Presura Galbenă, Emberiza hortulana - Presura de grădină, Galerida cristata - Ciocârlanul, Oenanthe isabellina - Pietrarul răsăritean, Parus major - Pițigoiul mare, Sylvia nisoia - Silvia Porumbacă, Perdix perdi - Potârnichea și Sitta europaea - Țicleanul.

SOARTĂ CRUDĂ Presura de grădină, cunoscută și sub numele de ortolan (Emberiza hortulana), este mica vietate care trăiește nestingherită în Dobrogea, însă a cărei soartă în Franța este una nefastă. Pasărea cântărește rareori peste 25 de grame și a devenit celebră în lume după ce fostul președinte francez Francois Mitterrand a consumat o astfel de delicatesă în cadrul unei emisiuni TV. El a spus că a mânca un ortolan reprezintă o experiență unică.

MOD GROTESC DE PREPARARE Pentru a putea fi preparată, există un mod grotesc. Ortolanul ajunge să coste chiar și 200 de euro. Vânătoarea acestei mici păsări a fost declarată ilegală în Franța, prin intervenția asociațiilor de protecție a animalelor.

ACVILA DE MUNTE: PASĂREA DE PE STEMA ROMÂNIEI O altă pasăre identificată abia recent în zonă este una din cele mai puternice prădătoare din lume, acvila de munte. În ciuda denumirii sale, această acvilă nu trăieşte strict în zonele muntoase, cu toate că cele mai multe perechi se întâlnesc în zone înalte. În lume, acvilele de munte s-au adaptat traiului în tundre, taigale, păduri de foioase, zone aride, platouri înalte şi în zone stâncoase. În Dobrogea, ea s-a adaptat deoarece există condiții propice de trai și hrană din belșug - șopârle sau broaște țestoase. Situl de protecție specială avifaunistică Beştepe - Mahmudia are o suprafaţă totală de 3.663 ha şi este situat pe teritoriul administrativ al comunei Nufăru (39%), al comunei Beştepe (11%), comunei Mahmudia (3%), municipiului Tulcea (sub 1%) și al comunei Valea Nucarilor (sub 1%). Rezervaţia naturală Dealurile Beştepe are o suprafaţă de 415 ha.