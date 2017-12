Indemnizaţie de 1.700 de lei pentru familiile care adoptă copii

O lege votată miercuri, 16 martie, de Camera Deputaţilor simplifică procedura de adopție și aduce beneficii celor care doresc să înfieze un copil. Persoanele care adoptă copii mai mari de doi ani vor putea opta pentru un concediu de acomodare de un an şi o indemnizaţie lunară de circa 1.700 de lei, acordată pe parcursul celor 12 luni de concediu. Totodată, actul normativ face mai flexibilă procedura de evaluare a adoptatorilor şi susţine demersurile de adopţie ale acestora, prin prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la un an la doi ani şi revizuirea dispoziţiilor referitoare la realizarea potrivirii copilului cu o familie adoptatoare, precum şi reducerea termenelor în care instanţa de judecată trebuie să soluţioneze cauzele pe care le presupune finalizarea unei adopţii, prin scăderea termenului de apel la 5 zile de la 30 de zile, cât este în prezent. De asemenea, proiectul de lege reduce termenul în care un copil devine eligibil pentru adopţia internaţională de la doi ani la un an. Proiectul va fi trimis preşedintelui Klaus Iohannis spre promulgare.