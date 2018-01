Inflaţia s-ar putea menţine la un nivel ridicat în următoarele luni

Ritmul de creştere a preţurilor de consum s-ar putea menţine la un nivel înalt în următoarele luni, avînd în vedere evoluţia inflaţiei din lunile august şi septembrie. \"De la o situaţie extrem de favorabilă spre sfîrşitul lunilor mai-iunie, cînd indicele preţurilor de consum a evoluat în marja de jos, în mai puţin de două luni preţurile au ieşit din marja de sus şi există toată probabilitatea să rămînă cîteva luni acolo, ca urmare a amplitudinii majorărilor de preţuri din agust-septembrie\", a declarat, ieri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei. Guvernatorul BNR a apreciat că, per ansamblu, inflaţia din trimestrul al treilea \"nu a evoluat bine\". Preţurile de consum au crescut în septembrie cu 1,08%, faţă de 0,86% în luna precedentă, iar rata inflaţiei din ultimele 12 luni a depăşit pragul de 6%, pentru prima dată din august 2006.

Rata inflaţiei prognozată de BNR pentru sfîrşitul acestui an se ridică la 5,7% pe an, cu 1,8 puncte procentuale mai sus faţă de nivelul de 3,9% estimat în luna august. Noua estimare înseamnă o depăşire cu 0,7% a pragului superior al intervalului de variaţie de un punct procentual faţă de ţinta de 4% stabilită pentru acest an de BNR şi Guvern. În acelaşi timp, banca centrală a modificat în creştere cu 0,6 puncte prognoza de inflaţie pentru 2008, la 4,3% pe an, faţă de 3,7% rată estimată în cel de-al doilea raport trimestrial asupra inflaţiei. Pentru 2008, ţinta de inflaţie stabilită de Guvern şi BNR este de 3,8% plus/minus un punct procentual. Guvernatorul a arătat că riscurile asociate proiecţiei actuale se referă la avansul rapid al salariilor faţă de productivitate, dezancorarea anticipaţiilor inflaţioniste, modificări în structura cheltuielilor publice în favoarea componentelor cu potenţial inflaţionist mai ridicat. \"România are o încă o agricultură dependentă de natură, nerestructurată şi vulnerabilă şi, pe fondul ponderii în coşul de consum, avem această vulnerabilitate\", a mai spus Isărescu. El a mai arătat că principalele consecinţe ale turbulenţelor de pe pieţele financiare internaţionale asupra României ar putea fi îngreunarea accesului la finanţare externă şi eventuale revizuiri ale ratingurilor. Totodată, relaxarea condiţiilor de creditare, şi nu reducerea dobînzii de politică monetară, pare să fie principalul factor care a determinat creşterea împrumuturilor.