INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la CM de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României, meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1) - luni, 16 iunie, ora 19.00: Germania - Portugalia (Grupa G, la Salvador); luni, 16 iunie, ora 22.00: Iran - Nigeria (Grupa F, la Curitiba); marţi, 17 iunie, ora 1.00: Ghana - SUA (Grupa G, la Natal). După disputarea primelor partide la turneul final, clasamentul golgheterilor se prezintă astfel - 2 goluri: Neymar (Brazilia), Van Persie şi Robben (ambii Olanda); 1 gol: Oscar (Brazilia), Peralta (Mexic), Xabi Alonso (Spania), De Vrij (Olanda), Alexis Sanchez, Valdivia şi Beausejour (toţi Chile), Tim Cahill (Australia), Armero, Gutierez şi J. Rodriguez (toţi Columbia), Cavani (Uruguay), J. Campbell, Duarte şi Urena (Costa Rica), Sturridge (Anglia), Marchisio şi Balotelli (Italia), Honda (Japonia), Bony şi Gervinho (ambii Coasta de Fildeş), Enner Valencia (Ecuador), Mehmedi şi Seferovic (Elveţia). Singurul autogol consemnat până acum la turneul final aparţine fundaşului brazilian Marcelo, care a punctat pentru Croaţia în meciul de deschidere.

MAXI PEREIRA, PRIMUL JUCĂTOR ELIMINAT

Fundaşul uruguayan Maxi Pereira este primul jucător care a primit un cartonaş roşu la Cupa Mondială din Brazilia, el fiind eliminat în minutul 90+4 al meciului cu naţionala statului Costa Rica, pierdut de Uruguay, sâmbătă seară, scor 1-3. Maxi Pereira a primit cartonaşul roşu direct de la arbitrul german Felix Brych după ce l-a lovit pe jucătorul costarican Joel Campbell. Uruguay va mai întâlni în Grupa D echipele Angliei şi Italiei.

PRESA OLANDEZĂ A SALUTAT O REVANŞĂ “ISTORICĂ” ÎN FAŢA SPANIEI

Presa olandeză a elogiat, sâmbătă, selecţionata pregătită de Louis van Gaal, notând că victoria de vineri seară, din meciul cu Spania, din Grupa B de la Cupa Mondială, scor 5-1 (Van Persie 44, 72, Robben 53, 80, De Vrij 65 / Xabi Alonso 27-pen.), este istorică şi jucătorii sunt nişte eroi. “Sunt eroi!”, “Un start de vis pentru Oranje”, “Incredibil!”, “Olanda zdrobeşte Spania”, “Istoric”, au titrat principalele jurnale din Olanda. Echipa Olandei a învins campioana mondială en titre, Spania, obţinând astfel mult-dorita revanşă după finala CM din 2010, pierdută în faţa spaniolilor, scor 0-1. „Ce revanşă în faţa Spaniei: 5-1!”, a notat „De Telegraaf“. „În unul din cele mai memorabile meciuri din istoria Olandei la Cupa Mondială sau chiar unul din cele mai memorabile din istoria Cupei Mondiale, Olanda a zdrobit campioana mondială en titre”, scrie şi „Volkskrant“. Cotidianul a salutat în special “planul magistral” al selecţionerului Louis van Gaal, precum şi primul gol al lui Van Persie: „El zbura. Ce gol de clasă mondială!” Jurnalul „Trouw“ menţionează “o victorie ireală” şi scrie că „Olanda dezlănţuită a rupt în bucăţi o echipă a Spaniei dezorientată”. „Cine şi-ar fi putut imagina asta? 5-1 în faţa campioanei mondiale”, a notat şi cotidianul „AD“, care a publicat fotografii cu suporteri olandezi extrem de fericiţi.

MECIUL PIERDUT ÎN FAŢA OLANDEI DE SPANIA, UN ACCIDENT

Fundaşii spanioli Jordi Alba şi Sergio Ramos au declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Curitiba, că meciul pierdut în faţa reprezentativei Olandei, 1-5, a fost “un accident” şi au făcut apel la unitate înaintea partidei cu Chile. „Am avut cu toţii o zi proastă, la nivel de echipă, şi nu trebuie să se tragă concluzii. Cred că jucătorii sunt mai uniţi ca niciodată, suntem plini de dorinţă. Să nu uităm meciul de vineri, dar acesta să ne motiveze”, a spus Sergio Ramos, care a adăugat că a considera că echipa Spaniei, campioana mondială en titre, este “la finalul unui ciclu” ar fi “o adevărată nebunie”. „Echipa este bine fizic, am venit în formă pentru a juca la Cupa Mondială”, a afirmat şi Jordi Alba, respingând orice justificare legată de căldură sau de faptul că sezonul în Spania este lung: „Nu este o scuză. A fost un accident. Am primit goluri stupide, pe care în mod normal nu ar fi trebuit să le încasăm. Este surprinzător că am primit cinci goluri, dar trebuie să mergem înainte”.

18 ARESTĂRI ÎN TIMPUL MANIFESTAŢIILOR ÎMPOTRIVA CM

18 persoane au fost arestate în timpul manifestaţiilor de sâmbătă împotriva CM 2014, la Belo Horizonte şi Fortaleza, în timp ce, la Rio de Janeiro, Poliţia a intervenit pentru dispersarea fanilor argentinieni turbulenţi. La Belo Horizonte, o manifestaţie a fost organizată în centrul oraşului, în timpul meciului Columbia - Grecia 3-0. Cei circa 200 de manifestanţi, care voiau să ajungă la stadionul „Minerao“, au fost dispersaţi de poliţie, iar 15 persoane au fost reţinute, fiind găsite asupra loc cocktailuri Molotov şi arme albe. La Fortaleza, unde s-a jucat meciul Uruguay - Costa Rica 1-3, o sută de persoane au manifestat în apropierea stadionului „Castelao“, fiind făcute trei arestări. La Rio de Janeiro, pe celebra plajă Copacabana, aproximativ 1.500 de suporteri argentinieni au sărbătorit înaintea debutului Argentinei la CM, cu Bosnia. Ei au scandat în direcţia trecătorilor brazilieni: „Maradona este mai bun ca Pele!”. Fanii au blocat accesul spre mare, Poliţia fiind nevoită să intervină cu sprayuri cu piper.

MARADONA, ATACAT DE FANII BRAZILIENI LA SAO PAULO

Diego Maradona a încercat să traverseze arena „Corinthians“ din Sao Paulo, la meciul de deschidere al CM, şi nu a scăpat de furia fanilor brazilieni decât graţie unui angajat al stadionului, care i-a permis să scape de o agresiune sigură. Cotidianul „Folha din Sao Paulo“ a relatat că fosta glorie argentiniană nu a reuşit să-şi găsească drumul către sectorul VIP, cu puţin timp înainte de lovitura de start a meciului Brazilia - Croaţia 3-1. Recunoscut de suporterii brazilieni când rătăcea pe coridoarele stadionului, fostul star mondial s-a trezit atacat de un grup de fani „auriverde“. Totuşi, aceştia nu au avut timp să profite, pentru că un angajat al firmei care a construit acoperişul stadionului s-a interpus, l-a luat din mijlocul suporterilor înfierbântaţi şi l-a condus în tribuna VIP. După ce a luat loc, Diego Maradona s-a arătat întristat de insultele lansate din tribune la adresa preşedintei Braziliei, Dilma Rousseff. „E absurd, e o ruşine”, a spus Maradona, cunoscut ca fiind un simpatizant al mişcării de stânga latino-americane, căreia îi aparţine Dilma Rousseff. „Nu voi mai urmări pe stadion meciurile din Brazilia. Le voi privi la televizor, în camera mea de hotel”, a subliniat Maradona.

CAZUL RIBERY PROVOACĂ PROBLEME NAŢIONALEI FRANCEZE

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a refuzat să vorbească despre cazul Franck Ribery, vedeta care nu va evolua la turneul final, într-o conferinţă de presă organizată înaintea meciului de aseară cu Honduras, de la Porto Alegre. „Nu îmi este frică de ace. Dar nu am vrut ca medicul francez să îmi injecteze cortizon. Ştiu că nu este ceva bun”, a spus Ribery într-un interviu acordat agenţiei germane SID, referindu-se la o lombalgie de care suferă. Francezul l-a susţinut pe medicul echipei Bayern Munchen, doctorul Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, al cărui plan de tratament pe bază de injecţii a fost criticat de medicul naţionalei Franţei: „Este nedrept. Nu pot să accept să i se facă reproşuri doctorului Müller-Wohlfahrt. Sunt de şapte ani la Bayern şi am încredere totală în Mull, el m-a ajutat mereu. Face lucrurile corect. Fără el, nu ştiu dacă aş fi jucat fotbal aşa cum o fac”. O diferenţă între metodele de tratament este la originea polemicii dintre staff-ul medical al echipei Franţei şi cel de la Bayern Munchen. Medicul echipei Franţei, Franck Le Gall, a criticat, joi, recurgerea sistematică la injecţii în metodele de tratament de la Bayern şi a subliniat că lui Ribery îi este frică de ace. Müller-Wohlfahrt a reacţionat precizând că a pus la dispoziţia medicului echipei Franţei toate documentele şi analizele şi că i-a comunicat prin telefon punctul său de vedere cu privire la situaţia lui Ribery. El a mai amintit că tratamentul cu infiltraţii cu Actovegin este autorizat de Agenţia Mondială Antidoping, însă acest produs este interzis în Franţa.

BECKENBAUER, SUSPENDAT DE FIFA, A RENUNŢAT LA DEPLASAREA ÎN BRAZILIA

Fostul internaţional german Franz Beckenbauer a decis să renunţe la deplasarea în Brazilia, unde urma să asiste la meciuri de la CM 2014, după decizia FIFA de a-l suspenda 90 de zile. „Este exclus să fiu prezent la CM, voi renunţa la călătoria în Brazilia. Pornesc de la principiul că nu mai sunt binevenit pentru FIFA”, a spus Beckenbauer pentru cotidianul „Bild“. Germanul, invitat la precedentele ediţii ale Mondialelor şi preşedinte al Comitetului de Organizare al ediţiei din 2006 a CM, dorea să se deplaseze în Brazilia ca să asiste la competiţie începând cu faza semifinalelor. Vineri, FIFA a decis să îl suspende din orice activitate legată de fotbal pentru 90 de zile, la solicitarea anchetatorului ce analizează suspiciunile de corupţie cu privire la atribuirea organizării ediţiei din 2018 a CM Rusiei şi a ediţiei din 2022 Qatarului. „Infracţiunea are legătură cu lipsa de cooperare a lui Franz Beckenbauer în cadrul unei probleme a Comitetului de Etică şi asta în ciuda cererilor repetate şi a solicitărilor transmise atât în engleză, cât şi în germană”, a anunţat FIFA. Beckenbauer era membru în Comitetul Executiv al FIFA în momentul votului din 2010 pentru atribuirea CM 2018 şi 2022.

FIFA A DESCHIS O PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA ARGENTINEI

FIFA a anunţat că a deschis o procedură disciplinară împotriva Federaţiei de Fotbal din Argentina (AFA), din cauza afişării de către componenţii naţionalei acestei ţări a unui banner cu mesajul „Cei din Insulele Falkland sunt argentinieni”, la meciul amical cu Slovenia, din 7 iunie. Jucătorii argentinieni au afişat bannerul înainte de startul jocului găzduit de stadionul din La Plata. Preşedintele Comisiei de Disciplină a FIFA a decis deschiderea unei proceduri disciplinare pentru posibila încălcare a articolului 60 din Regulamentul privind Stadioanele şi Siguranţa (Prevenirea acţiunilor provocatoare şi agresive) şi a articolului 52 al Codului Disciplinar al FIFA (Comportamentul necorespunzător al echipei). În Insulele Falkland a avut loc un război între Marea Britanie şi Argentina, în perioada 2 aprilie - 14 iunie 1982, după invadarea de către argentinieni a arhipelagului din Atlanticul de Sud. Conflictul, soldat cu 907 morţi, s-a încheiat cu victoria britanicilor.

FANII DIN COSTA RICA AU SĂRBĂTORIT PE STRĂZI VICTORIA ÎN FAŢA URUGUAYULUI

Costaricanii au ieşit pe străzile capitalei San Jose pentru a-şi exprima bucuria după victoria, cu scorul de 3-1, în meciul cu Uruguay de la Cupa Mondială, preşedintele Luis Guillermo Solis afirmând că “visul este posibil”. „Mulţumim Sele că ne-ai reamintit că visul este posibil şi că nu trebuie să renunţăm atunci când scorul ne este defavorabil. Uitaţi de Neymar, cel mai bun jucător din lume este Joel Campbell”, a declarat președintele Solis. Fanii s-au deplasat spre Fuente de la Hispanidad, locul tradiţional de sărbătorire a victoriilor, scandând “Ticos, ticos”.

BUFFON VA FI APT DE JOC ÎN CÂTEVA ZILE

Portarul Gianluigi Buffon, care a ratat meciul cu Anglia, din Grupa D a Cupei Mondiale, din cauza unei accidentări la gleznă, va fi apt de joc în câteva zile, a anunţat selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli. „El s-a accidentat vineri. Am încercat să îl refacem sâmbătă dimineaţă, dar nu era suficient timp. Cred că în câteva zile va fi apt de joc. Nu pot să spun exact cât va dura, pentru că este o entorsă şi nu se ştie”, a declarat Prandelli. Reprezentativa Italiei a învins sâmbătă, la Manaus, cu scorul de 2-1 (1-1), selecţionata Angliei, într-un meci contând pentru prima etapă a Grupei D a CM din Brazilia. Italia are programată următoarea partidă vineri, la Recife, cu Costa Rica.

HULK A PĂRĂSIT MAI DEVREME ANTRENAMENTUL NAŢIONALEI BRAZILIEI

Atacantul echipei Zenit Sankt Petersburg, Hulk, a părăsit mai devreme, ieri, antrenamentul naţionalei Braziliei de la baza de pregătire de la Teresopolis. Hulk a marcat un gol în meciul de antrenament de duminică dintre titulari şi rezerve, dar apoi a părăsit antrenamentul din cauza unor probleme fizice. Titularii Braziliei s-au impus cu 3-2 în faţa rezervelor. Golurile învingătorilor au fost marcate de Hulk, Luiz Gustavo şi Neymar, în timp ce pentru învinşi au înscris Jo şi Willian. Brazilia a învins, cu scorul de 3-1, reprezentativa Croaţiei în meciul de deschidere de la Cupa Mondială, iar marţi va întâlni, de la ora 22.00, la Fortaleza, formaţia Mexicului.

MODRIC S-A ACCIDENTAT LA PICIOR

Mijlocaşul croat Luka Modric s-a accidentat la un picior la meciul cu Brazilia, scor 1-3, dar urmează să fie apt pentru următoarele două partide de la Cupa Mondială, cu Mexic şi Camerun. „Luka a resimţit o durere după ce a fost faultat la meciul cu Brazilia. El a efectuat un RMN care a arătat că nu este vorba de nicio fractură, iar ligamentele nu au fost afectate”, a anunțat Federaţia Croată de Fotbal, care a precizat că jucătorul va reveni la antrenamente. Croaţia va juca miercuri, 18 iunie, cu naţionala Camerunului, în etapa a doua a Grupei A de la CM.

ETO’O AR PUTEA LIPSI ÎN CELELALTE MECIURI DE LA CM

Atacantul şi căpitanul Camerunului, Samuel Eto’o, care acuză probleme la genunchiul drept, este incert pentru următoarele meciuri de la Cupa Mondială, cu naţionalele Croaţiei şi Braziliei, a anunţat selecţionerul Volker Finke. „Are o problemă la genunchiul drept. El s-a mai confruntat cu această accidentrare şi în finalul sezonului, cu Chelsea. Nu s-a antrenat sâmbătă şi nici astăzi (n.r. - ieri)”, a declarat Finke, în cadrul unei conferinţe de presă. Samuel Eto’o a fost integralist, vineri, în meciul cu Mexic, pierdut de Camerun, scor 0-1, în prima etapă a Grupei A de la turneul final.