INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

VAN DER VAART VA RATA TURNEUL FINAL AL CM

Rafael van der Vaart, mijlocaşul echipei SV Hamburg, s-a accidentat la coapsa dreaptă şi va rata turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a anunţat, ieri, presa olandeză. Van der Vaart s-a accidentat în timpul unui antrenament individual în Portugalia, acolo unde reprezentativa Olandei efectuează un stagiu de pregătire. Van der Vaart este al doilea jucător olandez selecţionat de Louis van Gaal care va rata turneul final din cauza unei accidentări, după mijlocaşul Kevin Strootman, de la AS Roma. Olanda face parte din Grupa B la turneul final al CM, alături de Spania, Australia şi Chile.

JULIO CESAR LAUDĂ BRAZUCA, BALONUL CUPEI MONDIALE

Portarul echipei Braziliei, Julio Cesar, a lăudat balonul Cupei Mondiale, Brazuca, după ce a fost unul dintre jucătorii care au criticat mingea de la turneul din 2010, Jabulani. „M-am antrenat cu mingea asta, este foarte bună şi cred că jucătorii de câmp o voi iubi”, a declarat Julio Cesar, în vârstă de 34 de ani. În Africa de Sud, în 2010, Julio Cesar a făcut parte dintre jucătorii care au criticat Jabulani, considerat drept un „balon de plajă” de către omologul său spaniol, Iker Casillas.

MARIO ZAGALLO, INTERNAT ÎN SPITAL CU PROBLEME LA COLOANA VERTEBRALĂ

Fostul selecţioner al naţionalei Braziliei, Mario Zagallo, a fost internat într-un spital din Rio de Janeiro, în urma unei infecţii la coloana vertebrală, a anunţat presa braziliană. Cvadruplul campion mondial, 1958 şi 1962 - ca jucător, 1970 - ca selecţioner şi 1994 - ca adjunct al selecţionerului, suferă de trei săptămâni de această infecţie care îi limitează mişcările. „El nu a putut fi examinat acasă. A fost nevoie să-l transportăm la spital pentru un tratament intravenos. Totul este sub control, dar există precauţii din cauza vârstei. Tata va rămâne internat cel puţin până la 2 iunie”, a declarat Mario Zagallo jr. În vârstă de 82 de ani, Mario Zagallo nu a confirmat încă dacă va fi prezent la meciurile de la CM.

DOUĂ PERSOANE RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN CARE AU FOST IMPLICAŢI ŞI JUCĂTORI AI GERMANIEI

Două persoane au fost rănite, marţi, într-un accident rutier produs în timpul filmării unui spot publicitar al echipei naţionale a Germaniei, aflată în stagiu de pregătire în nordul Italiei, a anunţat Federaţia Germană de Fotbal (DFB). Pilotul DTM Pascal Wehrlein a lovit două persoane cu maşina în care se mai afla şi un jucător al naţionalei Germaniei, al cărui nume nu a fost dezvăluit. Într-un alt automobil, în faţa lor, se afla pilotul de Formula 1 Nico Rosberg şi un alt internaţional german. Aceştia filmau un spot publicitar pentru Mercedes, partener DFB. Purtătorul de cuvânt al DFB a precizat că niciun jucător nu a fost rănit în acest incident.

FRANŢA A SURCLASAT NORVEGIA

Echipa naţională de fotbal a Franţei, calificată la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a învins marţi seară, pe teren propriu, cu 4-0 (Pogba 15, Giroud 51, 69, Remy 67), reprezentativa Norvegiei, într-un meci amical desfăşurat pe „Stade de France“ din Saint-Denis. Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a folosit următoarea formulă de echipă: Ruffier - Debuchy, Koscielny, Sakho, Evra (46 Digne) - Cabaye (79 Cabella), Pogba (46 Sissoko), Matuidi (74 Mavuba) - Valbuena (70 Grenier), Giroud, Griezmann (64 Remy). Franţa face parte din Grupa E la turneul final al CM, alături de Elveţia, Ecuador şi Honduras.

SUA AU ÎNVINS AZERBAIDJAN

Echipa naţională de fotbal a Statelor Unite ale Americii, calificată la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, a învins marţi noapte, pe teren propriu, cu 2-0 (Diskerud 75, Johannsson 81), reprezentativa Azerbaidjanului, într-un meci amical desfăşurat la San Francisco. Selecţionerul german al SUA, Jurgen Klinsmann, a folosit următoarea formulă de echipă: Howard - Johnson (62 Yedlin), Cameron (46 Gonzalez), Besler, Beasley (46 Chandler) - Zusi (46 Davis), Jones, Bradley, Bedoya (71 Diskerud) - Altidore, Wondolowski (62 Johannsson). SUA face parte din Grupa G la turneul final al CM, alături de Germania, Portugalia şi Ghana.

COREEA DE SUD A PIERDUT CU TUNISIA

Reprezentativa Coreei de Sud a fost învinsă ieri, la Seul, cu 1-0, de selecţionata Tunisiei, într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dhaouadi, în min. 44. La CM, Coreea de Sud va evolua în Grupa H, alături de Belgia, Algeria şi Rusia.

NEYMAR E APT DE JOC, DIEGO COSTA ÎNCĂ NU

Neymar, atacantul Barcelonei, este „total recuperat” după ultima sa accidentare şi întreg lotul Braziliei pentru CM 2014 este într-o bună condiţie fizică, a anunţat coordonatorul tehnic al „Selecao“, Carlos Alberto Parreira. În schimb, selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, speră că Diego Costa, cel mai bine cotat atacant al său, se va reface la timp pentru a evolua la CM 2014, dar a adăugat că naţionala sa are destui fotbalişti de valoare pentru a-l înlocui, la nevoie, pe jucătorul născut în Brazilia.

TEHNOLOGIA VIDEO PENTRU CONFIRMAREA GOLURILOR, UTILIZATĂ ÎN PREMIERĂ LA MONDIALUL 2014

Arbitrii desemnaţi să conducă meciurile de la CM 2014 vor fi ajutaţi, în premieră, de un dispozitiv video, faimoasa tehnologie pentru linia porţii, care permite confirmarea golurilor valabile şi evitarea unor mari erori, precum cea din meciul Germania - Anglia de la Mondialul sud-african. Pe 27 iunie 2010, la Bloemfontein (Africa de Sud), Germania conducea cu 2-1 în faţa Angliei, într-o partidă din optimile de finală, când mingea şutată de englezul Frank Lampard a lovit bara transversală şi a căzut în spatele liniei porţii, însă arbitrul uruguayan Jorge Larrionda nu a validat golul, iar germanii au câştigat în final cu 4-1. Însă până la adoptarea noii tehnologii a mai trecut ceva timp, fiind aprobat şi aplicat mai întâi sistemul cu cinci arbitri, susţinut de preşedintele UEFA, Michel Platini. A fost nevoie de o nouă eroare, chiar şi cu doi arbitri suplimentari, la EURO 2012, pentru ca responsabilii fotbalului să aprobe adoptarea tehnologiei pentru linia porţii. La meciul Ucraina - Anglia, un balon expediat de ucraineanul Devic a depăşit linia porţii, înainte de a fi degajat de englezul Terry, dar, ca şi în Africa de Sud, arbitrul nu a validat golul. În cursul aceluiaşi an, International Board a anunţat că „goal-line technology” va fi utilizată la Mondialul 2014, după o perioadă de teste şi două experienţe în turnee internaţionale, Campionatul Mondial al cluburilor din Japonia, în decembrie 2012, şi Cupa Confederaţiilor 2013, găzduită de Brazilia. La cele două competiţii, apoi la Mondialul cluburilor 2013 din Maroc, nu a existat niciun caz în care să fie necesară intervenţia arbitrajului video. Pentru CM 2014 a fost ales sistemul GoalControl-4D, bazat pe utilizarea a 14 camere de înaltă viteză instalate pe stadioane, şapte pentru fiecare poartă, care vor permite urmărirea poziţiei mingii în trei dimensiuni. Dacă balonul va depăşi complet linia porţii, va fi trimis un mesaj, în mai puţin de o secundă, pe ceasul arbitrului de centru, care va avea ultimul cuvânt pentru validarea golului. Tehnologia este contestată însă în continuare de unii, în frunte cu Michel Platini, care consideră că „s-a deschis Cutia Pandorei”. „OK pentru linia porţii, însă stop! După aceea vom crea tehnologia ofsaidului, apoi tehnologia suprafeţei de pedeapsă etc. Pentru mine, acesta este sfârşitul fotbalului. Nu cred în tehnologie, nu cred că ea spune mereu adevărul, cred în arbitrajul uman”, a comentat preşedintele UEFA.

BRAZILIA PROMITE UN MONDIAL ECOLOGIC

Guvernul brazilian a anunţat o serie de iniţiative pentru a organiza un Campionat Mondial mai ecologic, ca o compensaţie pentru emisiile de gaz cu efect de seră, cu stadioane respectuoase faţă de mediu şi un „paşaport verde” pentru turişti. „Noi vrem să marcăm cât mai multe goluri ecologice”, a declarat ministrul Mediului, Izabella Teixeira. Ca şi majoritatea altor mari evenimente, CM de fotbal va genera o mare cantitate de gaz poluant cum este CO2, care provoacă încălzirea planetei. Transporturi, lucrări, cazare şi tot ce are legătură directă sau indirectă cu competiţia vor produce 1,4 milioane tone de dioxid de carbon, ceea ce va echivala cu aproape jumătate din gazele de seră generate de Jocurile Olimpice de la Londra 2012, a precizat Teixeira. Brazilia a lansat, de asemenea, un „paşaport verde” în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru mediu, care ar trebui să încurajeze consumul responsabil de către turişti în cele 12 oraşe gazdă, cu aplicaţii pentru telefoanele mobile şi cu informaţii pe reţelele de socializare. Conform executivului, „acesta va fi primul CM la care toate stadioanele vor urma modele de construcţie şi de gestiune durabilă”, cu certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

INDIGNARE ÎN CAMERUN PENTRU PRIMELE DE PARTICIPARE LA CM CERUTE DE FOTBALIŞTI

Presa cameruneză şi-a exprimat indignarea faţă de primele solicitate de jucătorii echipei naţionale care participă la CM din Brazilia. „Indecentă revendicare”, titra cotidianul „Le Jour“. „Jucătorii echipei naţionale cer prime astronomice”, a condamnat publicaţia, adăugând: „Presa face referire la cifrele astronomice de 120 de milioane de franci CFA (peste 182.000 euro)”, reprezentând prima de participare cerută de fiecare jucător din lot. Conform aceleiaşi publicaţii, „este absolut urgent să ne întrebăm de unde aceste pretenţii absurde ale unor soldaţi (jucători camerunezi) de la care aşteptăm în continuare primii lauri de pe câmpul de bătălie”. Chestiunea primelor a creat adesea tensiuni în cadrul echipei cameruneze la competiţiile internaţionale. Pe 20 mai, Guvernul a făcut o primă propunere de 40 milioane franci camerunezi (aproximativ 61.000 euro), apoi o a doua de 45 milioane (68.602 euro), ambele variante fiind respinse. La ultimul Mondial, din 2010, fiecare jucător a încasat 45 milioane franci CFA.

AMICALE PREMERGĂTOARE WORLD CUP

Programul partidelor amicale de astăzi: Mexic - Israel (ora 4.30), Lituania - Finlanda (ora 17.00), Uzbekistan - Oman (ora 17.00), Camerun - Paraguay (ora 20.00), Arabia Saudită - Georgia (ora 20.00) şi Letonia - Estonia (ora 20.15).