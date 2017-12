INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

SELECŢIONERUL ARGENTINEI A RENUNŢAT LA PATRU JUCĂTORI DIN LOTUL PENTRU CM

Selecţionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a renunţat la patru jucători din lotul lărgit pentru Cupa Mondială din Brazilia, pe listă aflându-se acum 26 de fotbalişti. Cei patru jucători sunt Lisandro Lopez (Getafe), Fabian Rinaudo (Catania), Gabriel Mercado (River Plate) şi Franco Di Santo (Werder Bremen). Lotul lărgit de 26 de jucători al Argentinei este următorul - portari: Andujar (Catania), Romero (AS Monaco), Orion (Boca Juniors); fundaşi: Campagnaro (Internazionale Milano), F. Fernandez (SSC Napoli), Zabaleta (Manchester City), Garay (Benfica Lisabona), Rojo (Sporting Lisabona), Basanta (Monterrey), Otamendi (Atletico Mineiro), Demichelis (Manchester City); mijlocaşi: Mascherano (FC Barcelona), Jose Sosa (Atletico Madrid), A. Fernandez (Celta Vigo), Ricky Alvarez (Internazionale Milano), Biglia (Lazio Roma), Banega (Newell’s Old Boys), Gago (Boca Juniors), Maxi Rodriguez (Newell’s Old Boys), Enzo Perez (Benfica Lisabona); atacanţi: Messi (FC Barcelona), Di Maria (Real Madrid), Palacio (Internazionale Milano), Higuaín (SSC Napoli), Kun Aguero (Manchester City), Lavezzi (Paris Saint-Germain). Argentina face parte din Grupa F la turneul final al CM, alături de Nigeria, Bosnia & Herţegovina şi Iran.

FĂRĂ SEX ÎN PERIOADA TURNEULUI FINAL

Selecţionerul Mexicului, Miguel Herrera, a declarat că ar prefera ca jucătorii săi să nu facă sex în perioada Cupei Mondiale, competiţie ce se va desfăşura în această vară, în Brazilia. „Nu le voi interzice să facă sex, dar eu vreau să mă gândesc la fotbal şi sper că băieţii vor face acelaşi lucru. Nu moare nimeni din 40 de zile de abstinenţă. Sunt oameni care se căsătoresc virgini, la vârsta de 20 sau 25 de ani, aşa că 40 de zile nu vor omorî pe nimeni”, a afirmat Herrera într-o conferinţă de presă. Întrebat dacă această dorinţă a sa este valabilă şi pentru staff-ul echipei naţionale, Herrera s-a limitat la a spune că este concentrat asupra obiectivului de a-i învinge pe adversari. În luna aprilie, selecţionerul Braziliei, Luiz Felipe Scolari, a declarat că le va permite jucătorilor să aibă relaţii sexuale în timpul turneului final al Cupei Mondiale, dar a precizat că nu este de acord cu „acrobaţiile sexuale”. Mexic va evolua la CM în Grupa A, alături de Brazilia, Camerun şi Croaţia.

LUIS SUAREZ, OPERAT LA GENUNCHI

Luis Suarez, atacantul echipei Liverpool, component al lotului lărgit al Uruguayului pentru Cupa Mondială, a fost operat la un genunchi, ieri, dar va putea să participe la competiţia din Brazilia, informează AFP, citând un jurnalist uruguayan. „Atenţie, Luis Suarez va fi operat la menisc. Se pare că el va putea participa la CM. Incredibil”, a notat jurnalistul Martin Charquero pe Twitter. Medicii au decis că Luis Suarez trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale după ce fotbalistul a resimţit dureri la antrenamentul de miercuri. Luis Suarez, cel mai bun marcator al sezonului 2013-2014 în Premier League, se află la Montevideo, în cantonament, alături de ceilalţi jucători din naţionala Uruguayului. Uruguay face parte din Grupa D la turneul final al CM, alături de Italia, Anglia şi Costa Rica.

CROAŢII VOR DONA O PARTE DIN PRIMELE PENTRU CM VICTIMELOR INUNDAŢIILOR

Fotbaliştii din naţionala croată vor dona o parte din primele pentru Campionatul Mondial din Brazilia victimelor inundaţiilor din Croaţia, a anunţat selecţionerul Niko Kovac, miercuri, în timpul unei vizite într-o regiune afectată. Fotbaliştii vor dona 130.000 de euro, adică aproape un sfert din banii daţi de federaţie pentru obţinerea calificării la turneul final. În plus, banii obţinuţi din vânzarea de bilete pentru meciul amical cu Mali, din 31 mai, vor fi de asemenea redistribuiţi. Niko Kovac s-a deplasat într-o regiune afectată de inundaţii împreună cu fratele său Robert şi cu atacantul Ivica Olici. Atacantul echipei Bayern Munchen, Mario Mandzukici, a trimis un camion cu ajutoare într-un sat din regiunea Slavonski Brod, afectată puternic de inundaţii.

VALDANO VA FI „MOTIVATORUL” HONDURIENILOR ÎN BRAZILIA

Jorge Valdano, campion mondial cu Argentina în 1986, a acceptat să „motiveze” echipa Hondurasului la CM din Brazilia. Fostul internaţional şi antrenor, în vârstă de 58 de ani, a fost inclus în delegaţia centramericanilor, va încerca să le ofere o părticică din experienţa sa fotbaliştilor hondurieni şi le va oferi sfaturi pe parcursul turneului final. Honduras face parte din Grupa E, alături de Franţa, Ecuador şi Elveţia.