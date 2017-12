Înfrângere dureroasă pentru Viitorul

FC Viitorul Constanţa a pierdut, aseară, la Galaţi, al doilea meci consecutiv în Liga 1 la fotbal, 0-1 cu Gaz Metan Mediaş, în etapa a 5-a. O înfrângere dureroasă pentru constănţeni, dar venită în urma unei partide dramatice, în care au fost ocoliţi complet de şansă. Viitorul a dominat copios startul întâlnirii şi a ratat patru ocazii uriaşe în primele 11 minute, dar eliminarea lui Larie, din min. 13, când Vâtcă a apărat totuşi lovitura de pedeapsă executată de Florin Dan, a rupt echilibrul numeric. Viitorul a încercat şi a şi reuşit apoi să echilibreze meciul, irosind alte situaţii bune de a marca. Au urmat însă accidentarea lui Dică (min. 54) şi eliminarea lui Toşca (min.68 - al doilea galben), care au înclinat balanţa în favoarea Mediaşului. Chiar şi fără doi jucători, Viitorul ar fi putut produce surpriza, dar Albu a şutat modest din interiorul careului mic în min. 83. Peste alte patru minute s-a decis soarta meciului: debutantul Mihai Bălaşa a deviat pe spate o centrare venită de la Radu Zaharia, mingea a ajuns la Astafei, iar atacantul oaspeţilor l-a învins pe Vâtcă cu un şut plasat, aducând victoria pentru Gaz Metan Mediaş.

„Sunt dezamăgit, pentru că meritam un egal. Am jucat şaptezeci şi cinci de minute în inferioritate şi chiar peste douăzeci de minute cu doi jucători mai puţin. Am făcut o partidă bună, am avut ocazii chiar şi în inferioritate şi este păcat că am pierdut. A fost şi ghinion în această seară, dar acesta este fotbalul“, a spus căpitanul Viitorului, Nicolae Dică. „O victorie foarte chinuită. Felicit Viitorul. Un proiect frumos la Academia Hagi şi sper să rămână în Liga 1 pentru ca aceşti copii talentaţi să aibă continuitate. Sunt totuşi trei puncte care ne ajută să mai ieşim din subsolul clasamentului“, a declarat antrenorul Mediaşului, Cristi Pustai.

Au evoluat - Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Vâtcă - Mladen, Bejan, Larie, Toşca - Lazăr, Onicaş, Iancu (68 M. Bălaşa) - A. Chiţu, N. Dică (54 Albu), V. Rusu (20 Puţanu); Gaz Metan Mediaş (antrenor Cristi Pustai): Buchta - Frăsinescu, R. Zaharia, Akaki (62 Vasilache), Vukadinovic - C. Petre, Todea (46 D. Roman), Fl. Dan, Tahar - Astafei, Sg. Buş (74 Breeveld). Cartonaşe galbene: Toşca (min. 49 şi 68) / Astafei (89). Cartonaşe roşii: Larie (13), Toşca (68). Au arbitrat: Marcel Bîrsan (Bucureşti) - Cristi Nica (Ploieşti) şi Gero Szabo (Cluj-Napoca).