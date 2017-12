Înfrângere la scor pentru HC Dobrogea Sud

20:12:27 / 02 Martie 2017

chin

Ma doare sufletul cand vad ce jucatori cu experienta care au jucat laechipe din campionate bune, avem si au facut 15 greseli de curtea scolii,de rasul curcilor.celica inter de 2 m. trage de 3 ori la poarta intr-un meci!!! si abia da cate un gol. Fortari, pase in aut, pasi, ratari singur cu portarul, joc fara orizont,aparare inexistenta, neputinta,fara rezerve(cei care sunt nu sunt jucati), Merg la sala din 2002 dar nu am vazut aceasta echipa jucand in asa mod .parca mi-e rusine ca sunt constantean(imi vin in minte si celelalte sporturi) . Cum e posibil ca la csm buc.sa se poata si la noi nu? Sunt alte legi? Traim in alta tara? Succes in continuare, cu toate ca prin aceasta exprimare nu cred ca mai castigam mai mult de un meci si in play-off si in cupa.