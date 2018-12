Înfrângere umilitoare pentru Axiopolis, punct important pentru CS Medgidia

07:20:05 / 01 Decembrie 2018

Rusine organizatorilor

Si Federatiei si clubului Axiopolis. Bataie de joc fata de jucatori. Bataie de joc pentru competitie. Bataie de joc pentru cei care au intrat si s-au chinuit sa joace. Federatia,prin cei care o conduc,sta la caldurica si probabil ca vad vreme buna pentru sport la minus 5 sau minus 15 grade. Clubul organizator refuza sa lase in tribune cca 100 rapidisti si probabil alte sute de localnici,care platindu-se bilete de intrare ar fi adus un mic beneficiu financiar clubului. Asa conducatori,asa club,merita sa revina in anonimatul Ligii 4 sau sa-si primeascasalariul(sau o parte din el) diin incasarile la meciurile in care sunt gazda si nu din banii primariei. Repet RUSINE. Nu sunt rapidist dar felicit suporterii lor pentru cei peste 400 km facuti si statul peste trei ore in frig afara in ger numai pentru ca asa au gandit(!!!) gazdele