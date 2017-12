Înghiţit de valuri la cîţiva metri de dig

Poliţiştii constănţeni cercetează împrejurările în care un turist prahovean s-a înecat, ieri după-amiază, în apele Mării Negre, în zona plajei „Modern”. Gabriel Cristian Rotăreanu, de 17 ani a fost înghiţit de valuri într-o zonă foarte periculoasă, la cîţiva metri distanţă de unul dintre digurile din zonă. „Perimetrul acesta în care şi-a pierdut viaţa adolescentul este semnalizat cu un panou care-i avertizează pe oameni să nu înoate aici. Este, de asemenea, înconjurat cu geamanduri, pentru că aici marea are adîncimea de patru metri. Eu nu mă aflam pe dig în momentul în care s-a petrecut tragedia. Eram cu caiacul, spre larg. Cînd am trecut pe aici, o fată care se afla pe dig mi-a zis că l-a văzut pe un tînăr care încerca să se ţină la suprafaţă şi striga după ajutor. M-am scufundat imediat în această zonă şi am reuşit să găsesc trupul victimei pe fundul apei”, a declarat Marian Miu, unul dintre salvamarii care lucrează pe plaja „Modern”. Împreună cu un coleg, acesta l-a scos la mal pe adolescentul care nu mai respira. Medicii din ambulanţa sosită la locul incidentului au încercat să-l resusciteze pe adolescent, însă, în ciuda eforturilor depuse de aceştia, viaţa lui Gabriel Cristian Rotăreanu nu a mai putut fi salvată. Oamenii aflaţi pe plajă au asistat la scene dramatice, după ce sora tînărului înecat, care lipsise în jur de două ore de pe plajă şi auzise că un adolescent a fost înghiţit de ape, s-a dus la poliţişti şi i-a rugat să o lase să arunce o privire la cadavrul acoperit cu un prosop. În momentul în care şi-a recunoscut fratele mai mic, tînăra a început să ţipe de durere şi a căzut în genunchi, pe nisip, sub privirile uluite a peste 100 de curioşi care s-au strîns în jurul ei. Fata a fost aşezată de salvamari pe un şezlong şi ajutată să-şi revină din starea de şoc. „Nu ştiu cum o s-o anunţ pe mama. O să moară cînd o să audă. L-a trimis aici cu mine şi uite ce s-a întîmplat”, atît a putut fata să rostească în timp ce voluntarii Crucii Roşii încercau să o liniştească, iar unii dintre oamenii aflaţi pe plajă îi apostrofau pe oamenii legii, pentru că au ţinut cadavrul pe plajă timp de două ore. Trupul neînsufleţit al adolescentului a fost transportat la morga cimitirului central în vederea efectuării necropsiei, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a petrecut tragedia.