Inovație în lumea Windows cu Lenovo

Odată cu evoluția tehnologiei, în categoria de laptopuri și calculatoare au apărut diverse sisteme de operare, cu o multitudine de funcții și opțiuni care să ne facă viața mai ușoară. Deși gama de produse electronice smart de pe piață este una mare, la momentul actual, nu multe produse se ridică la performanțele aduse de firma Lenovo. Dacă sunteți în căutare de un laptop de durată, inovativ și ce vă va oferi multe posibilități de lucru, rămâneți cu noi fiindcă urmează să vă prezentăm caracteristicile uneia dintre celei mai îndrăgite serii de laptopuri, și anume Lenovo Yoga. Să începem!

Lenovo a ieșit pentru prima dată pe piață cu seria de laptopuri Yoga în anul 2016 și a surprins cu procesorul său first generation. De-a lungul timpului, firma s-a dezvoltat și a scos produse cu procesoare și mai performante, second și third generation, ce au uimit cu puterea lor. La momentul de față, Yoga vine în trei serii: duet, 2 în 1 și slim. Vrem să vă povestim puțin despre caracteristicile fiecăreia, pentru a vă ajuta să alegeți dispozitivul potrivit.

Lenovo Yoga Duet – o serie de laptopuri versatile, ultra-portabile, cu tastatură detașabilă acționată prin bluetooth și stylus pentru ecranul tactil. Indiferent de nevoile pe care le aveți, Yoga Duet vă sare în ajutor. De la lucru la birou și tastat e-mail-uri toată ziua, până la vizionat serialul preferat pe ecranul tip tabletă, aveți o mulțime de posibilități în care să folosiți acest laptop. Oferă o performanță de invidiat la viteze uluitoare, cu procesorul Intel Core 11th Gen și funcțiile AI integrate ce vă vor monitoriza modul de folosire și personaliza rezultatele. Modelele Duet vin cu sistemul de operare Windows 10 Pro, ce se poate actualiza ulterior, o placă video Intel Iris și spațiu de stocare de până la 1 TB. Lenovo mai promite și o durată de viață a bateriei de până la 12 ore pe zi. Nu ezitați să răsfoiți mediul online pentru mai multe recomandări.

Lenovo Yoga 2 în 1 – o serie de laptopuri la fel de versatile ca și colegul de mai sus, ce permite plierea ecranului la 360 de grade. În cazul acesta, tastatura nu mai este detașabilă, însă datorită design-ului subțire și minimalist, nu veți întâmpina absolut nicio problemă la pliere. Puteți folosi laptopul în mod tabletă, fără griji. Utilizați tastatura și pe post de suport, pentru a vă putea uita la cele mai interesante clipuri de pe internet. Aveți o multitudine de opțiuni. Performanța este și aici la cote înalte, datorită procesorului Intel Core 12th Gen. Yoga 2 în 1 vine cu sistemul de operare Windows 11 Pro, cu o generație mai performant decât cel regăsit la modelul Duet, o placă video Intel Graphics și spațiu de stocare de până la 1 TB. Lenovo promite cu acest model o durată de viață a bateriei de până la 14 ore pe zi. Nu că aceste laptopuri sunt excepționale?

Lenovo Yoga Slim – o serie de laptopuri minimaliste, perfecte pentru luat în geantă pe drum, la birou sau la facultate. Cu un design ultra-subțire și o performanță superbă, Yoga Slim va impresiona pe oricine cu funcționalitățile sale și experiența imersivă pe care o oferă. Deși acest laptop nu mai permite folosirea ecranului pe post de tabletă și nici plierea sau detașarea tastaturii, va uimi totuși cu alte criterii. Este un laptop modern, ce vine în culori atrăgătoare și dispune de difuzoare optimizate de unul dintre cele mai cunoscute brand-uri de dispozitive audio. Yoga Slim surprinde cu ecranul său tactil 4K OLED Pure Sight și funcțiile AI integrate, precum și sistemul de operare Windows 11 Pro. Cu un procesor Intel Core 12th Gen și o placă video Intel Iris X, acest laptop dă lovitura. Are un spațiu de stocare de până la 1 TB, ca și la modelele precedente, și promite până la 12 ore de folosire pe zi.

Acum că ați aflat funcțiile cu care Lenovo uimește pe piața de electronice din România, vrem să vă mai dăm un pont, și anume, să vă recomandăm și laptopul Thinkpad de la Lenovo. Dacă seria Yoga este recunoscută pentru versatilitate și adaptabilitate atât la birou, cât și în timpul liber, seria Lenovo Thinkpad este alegerea perfectă pentru un laptop strict de serviciu, ce poate fi folosit în condiții solicitante. Cu o astfel de investiție, nu veți da greș. Nu uitați să mai dați un search online înainte de achiziția finală, și nu veți regreta!