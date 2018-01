Înrăutăţirea perspectivei ratingului României de către S&P a depreciat leul cu 0,15%

Leul a pierdut, ieri, 0,15% faţă de moneda europeană pînă la 3,3458 lei/euro, ca urmare a modificării persepectivei de rating a României de către Standard&Poor\'s (S&P) de la stabil la negativ şi a tendinţei similare înregistrate de celelalte monede emergente, susţin dealerii. \"Leul s-a apreciat uşor atunci cînd guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, a anunţat că estimerază o inflaţie de 5,7% la sfîrşitul acestui an, dar după apariţia ştirii potrivit căreia Standard&Poor\'s a depreciat perspectiva de rating a României de la stabil la negativ leul s-a depreciat spre 3,36 lei/euro\", a spus Ciprian Mihai, şef de departament în cadrul trezoreriei Volksbank România. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,3458 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu mai puţin de un ban (0,15%) faţă de euro, de la 3,3408 lei/euro, cît era vineri.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat de la 1,4526 la 1,4441 dolari/euro, iar în jurul orei 14:20, ora României, dolarul era cotat la 1,4469 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu aproape un ban (0,30%) faţă de dolar, de la 2,3078 lei/dolar, cît era vineri, la 2,3149 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,29% pe an, faţă de nivelul de 7,24% din ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a crescut uşor la 7,81% pe an, de la 7,80% pe an cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei s-au menţinut la 7,25-7,75% pe an, încadrînd dobînda de politică monetară a băncii centrale. BNR a atras, ieri, de pe piaţa interbancară 3,92 miliarde de lei în depozite la două săptămîni la o dobîndă anuală de 7,50%.