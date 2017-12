Inspecţia Judiciară începe controlul la Parchetul General

Inspecţia Judicară începe luni un control la Parchetul General, la solicitarea Ministerului Justiţiei, după cum a precizat Bogdan Alexandru, purtător de cuvânt al Inspecţiei Judiciare. El a menţionat că acest control va dura o lună. Conform lui Bogdan Alexandru, echipa de inspectori este formată din opt procurori. Tot la cererea ministrului Justiţiei, Inspecţia Judiciară a făcut un control şi la DNA, arată News.ro. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, consideră că se încearcă blocarea raportului Inspecției Judiciare (IJ) în cazul controlului efectuat la DNA în condițiile în care se "pregătește" o evaluare la nivelul Inspecției.

"Eu am cerut Inspecției Judiciare să realizeze un control de fond la Ministerul Public, pe de o parte, la DNA, pe de altă parte, dar, repet, un control de fond privind managementul. (...) Și am dispus aceste controale pornind de la constatarea faptului că de 10 ani de zile nu s-a făcut un astfel de control. (...) Așteptam raportul de evaluare de la DNA, Inspecția Judiciară a prelungit durata controlului și am văzut și eu faptul că se pregătește, se plănuiește o evaluare a Inspecției Judiciare cu consecința schimbării celor...", a spus Toader la România TV.

Întrebat dacă este de părere că se încearcă o blocare a raportului privind DNA, ministrul a răspuns afirmativ.

"Cred că da, pentru că, din moment ce îi revoci, ei nu mai vin în fața CSM-ului cu concluziile raportului de control pe care CSM-ul să îl aprobe. Sigur, Inspecția ar fi avut alt șef, dar care ar fi trebuit să o ia de la început și ne lungeam așa sine die. Eu în proiectul de lege am propus ca Inspecția Judiciară să treacă la MJ. (...) Eu am propus acest fapt pornind de la această, în opinia mea, incompatibilitate între structura Inspecției Judiciare coordonată, condusă de CSM și competența Inspecției Judiciare de a controla judecătorii și CSM-ul", a explicat Tudorel Toader. Totodată, acesta a spus că nu va da un răspuns privind o eventuală revocare din funcție a șefei DNA până când nu va vedea concluziile raportului.

"Nu am să spun da, nu am să spun nu, până nu văd conținutul raportului de control, de evaluare", a adăugat ministrul.