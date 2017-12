Institutul de Cercetare Palas, cel mai puternic din țară, s-a născut a doua oară

Dacă nu știați, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas nu a mai fost în ultimii cinci ani sub tutela statului. Cercetarea și dezvoltarea în această instituție au subzistat exclusiv datorită eforturilor angajaților, care au rezistat în condiții de incertitudine a locului de muncă, fiind plătiți când și cum s-a putut. Au rezistat cu fonduri proprii, obținute din vânzări de berbeci și proiecte de cercetare câștigate la concurs. Luni, institutul a revenit în atenția autorităților, care au aprobat un proiect administrativ ce permite din nou finanțarea din fonduri de stat a cercetării agricole din Palas.

Directorului general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas (ICDCOC), Radu Răducu, încă nu îi vine să creadă că a reușit să readucă cercetarea în domeniul agricol sub tutela autorităților statului. Asta deși Guvernul a publicat negru pe alb Hotărârea adoptată luni, 19 septembrie, prin care ICDCOC Constanța a fost reorganizat ca instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Academiei de Științe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. Conform Hotărârii Guvernului, institutul constănțean de cercetare a fuzionat cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Bilciurești, din judeţul Dâmbovița, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor - Reghin, din judeţul Mureş, şi Stațiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor - Ruşeţu, judeţul Buzău, ultimele trei instituții fiind absorbite administrativ. Practic, prin această comasare, ICDCOC Palas este reconfirmat ca fiind cea mai puternică instituție de cercetare în zootehnia privind bovinele și caprinele din țară.

Deși la prima vedere pare o simplă reorganizare a unor instituții de cercetare, pentru angajații instituțiilor enumerate mai sus, acest act normativ înseamnă mult mai mult. Este un succes înregistrat după cinci ani de luptă, în care institutul și stațiunile de cercetare pe care le-a asimilat au subzistat pe cont propriu, fără finanțare de la stat, sub paloșul incertitudinii locurilor de muncă și cu întârzieri salariale care au ajuns pe alocuri și la un decalaj de un an. "Totul a pornit din 2009, când Legea 45 a statuat că o parte din instituțiile de cercetare trebuie să dispară și că până la reorganizare niciuna dintre instituțiile în funcțiune nu poate primi finanțare de la stat. Noi nu puteam să renunțăm la stații de cercetare care sunt necesare și pot fi viabile dacă sunt administrate corect. De atunci, fără finanțare, ne-am chinuit să obținem aprobarea legii în forma adoptată acum. Am trăit cinci ani din venituri proprii, vânzare de reproducători și amelioratori și proiecte de cercetare câștigate competițional. Sunt foarte bucuros că s-a aprobat Hotărârea de Guvern. Încă nu îmi vine să cred. E ca și cum ne-am născut instituțional a doua oară. Este, practic, o asumare a răspunderii privind soarta unităților de cercetare de către Academia de Științe Agricole, Ministerul Agriculturii și Ministerul de Finanțe. Avem șansa să redevenim ceea ce am fost. Profesional, am păstrat performanțele la cote foarte înalte, dar administrativ avem probleme foarte mari“, a declarat Radu Răducu.

Nou înființatul Institut de Cercetare-Dezvoltare va avea un patrimoniu constituit din bunuri imobile din domeniul public şi privat al statului, precum şi din bunuri proprii preluate, în administrare, de la cele trei unități de cercetare absorbite. Prin urmare, Institutul Palas va administra terenuri aflate în domeniul public al statului cu suprafață totală de 1.533,38 ha, conform inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului înregistrat la Ministerul Finanțelor Publice.

Conform statutului său, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas Constanţa coordonează la nivel naţional activitatea de cercetare din domeniul creșterii ovinelor şi caprinelor, colaborând cu alte stațiuni de cercetare de profil din Bacău, Caransebeş, Botoşani etc., dar şi cu Universităţile de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj-Napoca. Institutul are activități în patru domenii principale: genetică şi ameliorare, reproducţie, nutriţie şi tehnologii de creştere şi exploatare a ovinelor.

Finanțarea activităților institutului se realizează din venituri proprii şi din subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Științe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”. De asemenea, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas beneficiază prin alocare directă de fonduri pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale. Prin reorganizarea institutului se are în vedere creșterea capacității de accesare a fondurilor destinate cercetării-dezvoltării agricole, precum şi o mai bună cunoaștere a nevoilor beneficiarilor (crescători de ovine şi caprine, asociații, societăți comerciale etc.).