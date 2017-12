Interpolul suspendă acordul cu FIFA referitor la programul de integritate în sport

Interpolul a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că suspendă acordul cu FIFA semnat în 2011, cu privire la programul de integritate în sport, ca urmare a scandalului de corupţie în care este implicat forul mondial. Interpol şi FIFA au semnat în mai 2011 un acord conform căruia organizaţia de poliţie internaţională urma să primească suma totală de 20 de milioane de euro din partea FIFA pe parcursul a zece ani, pentru un program de integritate în sport. Programul are ca ţintă pariurile ilegale şi meciurile trucate. Vineri, secretarul general al Interpol, Juergen Stock, a anunțat că s-a decis blocarea utilizării banilor primiți din partea FIFA, până la elucidarea anchetei demarate de justiția americană. „Ținând cont de contextul în care evoluează FIFA și în timp ce Interpolul va continua să se implice în dezvoltarea integrității în sport, am luat decizia de a suspenda acordul. Toți partenerii externi, publici sau privați, trebuie să împărtășească valorile și principiile fundamentale ale organizației noastre”, a explicat Stock.

BLATTER EXCLUDE PLECAREA SA IMEDIATĂ, CERUTĂ DE PARLAMENTUL EUROPEAN

Președintele FIFA, Sepp Blatter, care și-a anunțat în urmă cu nouă zile demisia, exclude plecarea sa imediată din fruntea forului mondial, care a fost cerută joi de Parlamentul European într-o rezoluție. „FIFA este perplexă în fața rezoluției Parlamentului European. Președintele a decis deja să renunțe la mandatul său cu ocazia unui congres extraordinar pentru alegeri. Președintele are ca prioritate să se asigure că la acest congres, și este ceea ce dorește, vor fi adoptate reforme indispensabile și va fi ales un nou președinte”, a precizat o purtătoare de cuvânt a FIFA. Deși a câștigat al cincilea mandat consecutiv în fruntea FIFA, Blatter a demisionat la data de 2 iunie, la mai puțin de o săptămână după ce mai mulți înalți oficiali au fost arestați sub acuzația de corupție de poliția elvețiană și de procurori americani. Blatter va asigura conducerea FIFA până la noile alegeri. Comitetul Executiv al FIFA se va reuni la data de 20 iulie pentru a discuta și stabili data alegerilor pentru președinția acestui for. Congresul ar urma să aibă loc între decembrie 2015 și martie 2016, potrivit lui Domenico Scala, ce va superviza procedura electorală a FIFA.

SENATUL DIN PARAGUAY A ANULAT IMUNITATEA SEDIULUI CONMEBOL

Senatul din Paraguay a anulat imunitatea de care beneficia, la fel ca și reprezentanțele diplomatice, sediul Confederației sud-americane de fotbal (CONMEBOL) de la Asuncion. În urmă cu o săptămână, textul de lege fusese adoptat de către Camera Deputaților, la inițiativa președintelui paraguayan, Horacio Cartes. Sediul CONMEBOL, situat în Luque, la periferia capitalei Asuncion, se bucura de această imunitate începând din 1997, când organizația era condusă de Nicolas Leoz, astăzi inculpat de justiția americană în cadrul scandalului de corupție fără precedent care a lovit FIFA, CONCACAF și CONMEBOL. După explozia acestei afaceri, la finele lunii mai, președintele Confederației sud-americane, Juan Angel Napout, aflat în funcție din 2014, a asigurat că porțile organizației sunt deschise anchetatorilor, cu care CONMEBOL este dispusă să colaboreze.

Ministrul paraguayan al Afacerilor Externe, Eladio Loizaga, a explicat săptămâna trecută dorința Paraguayului de a se conforma regulilor dreptului internațional și a subliniat că numai organisme interguvernamentale vor beneficia de inviolabilitatea sediului lor. „CONMEBOL nu este un organism interguvernamental, iar președintele CONMEBOL a anunțat că este de acord”, a precizat ministrul. Președintele Paraguayului, aflat în prezent într-o vizită oficială în Spania, dispune de 30 de zile pentru a promulga această lege. În afara lui Nicolas Leoz, consemnat la domiciliul său din Asuncion, un alt oficial al CONMEBOL, uruguayanul Eugenio Figueredo, a fost inculpat de justiția americană, fiind arestat pe 27 mai, la Zurich.

DE GREGORIO A DEMISIONAT DE LA FIFA CA URMARE A UNEI GLUME PE CARE A FĂCUT-O LA O TELEVIZIUNE

Directorul de comunicare şi afaceri publice al FIFA, Walter De Gregorio, care şi-a anunţat joi demisia, a renunţat la funcţie după ce a glumit la un post de televiziune pe seama conducerii forului. „Preşedintele FIFA, secretarul general şi directorul de comunicare sunt într-o maşină. Cine conduce? Poliţia”, a spus De Gregorio, în vârstă de 50 de ani, care era director de comunicare al forului mondial din 14 septembrie 2011.