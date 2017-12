Între cele două palate, Cotroceni şi Victoria, continuă întrecerea socialistă. Prezidentul şi premierul sînt ca doi şoimi ai patriei rămaşi fără fulgi din cauza excesului de fapte bune pentru populaţie. Cînd prezidentul lansează o iniţiativă pionierească, hop, şi premierul cu două fapte muncitoreşti de o adîncă şi exemplară umanitate! Sînt convins că dacă mîine prezidentul Băsescu va fi văzut, evident, sub lumina camerelor de luat vederi, cărînd în spate saci cu sticle goale, atenţie, fără etichete, premierul îi va urma exemplul revoluţionar! Întrecerea socialistă între palate a atins culmile realităţilor contemporane din China. Auzim tot felul de comentarii despre depăşirea sarcinilor de plan prezidenţiale de către Traian Băsescu, un Băsescu hotărît să extermine din rădăcini încălzirea globală. Component al grupei mici, premierul are reacţii întîrziate în ce priveşte strîngerea gunoiului, adunarea materialelor reciclabile şi exterminarea boscheţilor. Este evident că domnia sa, gîtuit de papionul european cu elastic roz, a ignorat valenţele şi efectele faţă de populaţie ale întrecerii socialiste. Într-o ţară în care cei mai mulţi aşteaptă să le pice direct în gură para mălăiaţă a imperialismului, gestul prezidentului de a strînge gunoiul a impresionat naţiunea pînă la lacrimi! De partea cealaltă, premierul este văzut de clasa muncitoare ca un individ care nu are alt scop în viaţă decît acela de a nu-şi murdări costumul elegant şi papionul! Puţin a lipsit ca prezidentul să nu încalece un tomberon şi, în felul acesta, să-i administreze o înfrîngere severă adversarului său politic de moarte, rămas stană de piatră cu batista parfumată la gură. Prezidentul Băsescu a adus munca voluntară pe noi culmi de civilizaţie şi morală capitalistă, în condiţiile în care tot gunoiul a fost adunat moca! Cu minimum de cheltuieli, eficienţă maximă! Premierul, copleşit de noile teorii ale muncii şi repartiţiei în societate, a fost depăşit net la capitolul exemple gen Bumbeşti-Livezeni şi hei-rup! Dacă rivalitatea dintre cei doi nu ar fi depăşit graniţele grotescului, întrecerea socialistă de astăzi dintre palate nu ar fi existat, iar gunoiul de la Popeşti-Leordeni nu ar fi fost clintit de la locul lui! Cît au fost bot în bot sub faldurile portocaliului măreţ, parcă asta era culoarea Alianţei!, nu s-a înghesuit niciunul dintre ei la fapte măreţe şi depăşiri de plan! În loc de fapte, poporului îi erau servite cuvîntări şi teorii goale despre unitatea de monolit dintre PD şi PNL, pentru că ceilalţi, ca şi acum, nu existau! După ce prezidentul şi premierul au început să-şi scoată reciproc ochii, a început întrecerea socialistă în dat în gît, huiduieli politice şi pus beţe în roate. Tot gunoiul de la Glina se adunase pe rampa politichiei noastre. Acum, fiind vorba de o bătălie pe viaţă şi pe moarte, se speculează părţile moi şi emoţionale ale întrecerii socialiste. Prezidentul aruncă iute cu piatra în baltă şi premierul se repede să o aducă cu dinţii la mal. Îi aşteptăm cu interes pe cei doi să înşurubeze întrecerea socialistă de la APACA, Petre Roman fiind singurul care a pus populaţia feminină în postura demnă de a refuza banii şi ţigările Kent. Întrecerea socialistă dintre palate tinde să se extindă şi în alte domenii de activitate: creşterea viermilor de mătase, colectarea de sticlă pisată, plantarea de arbori şi arbuşti în zonele calamitate de secetă, întreceri tip “Daciada” în care ţinuta sportivă este obligatorie. Ar fi bine ca prezidentul şi premierul să colecteze gunoaiele patriei şi după ce îşi văd sacii în căruţa politichiei!