Invazia vedetelor la Media Music Awards

Una dintre cele mai aşteptate gale de premii ale toamnei, Media Music Awards, aflată la cea de-a doua ediţie, are loc mâine seară, de la ora 19.00, în Piaţa Mare din Sibiu. Potrivit organizatorilor de la Media Forest, peste 20 de artişti din România vor susţine recitaluri live în cadrul unui spectacol ce va dura aproximativ cinci ore. Accesul la eveniment se face în baza unui bilet care costă 30 de lei.

Spectacolul va începe cu trupele Maxim şi Alb Negru. Apoi, pe scena cu deschidere de 40 de metri amplasată în piaţă vor cânta live Holograf, Andra, Vama, Smiley, Alex Velea, Connect-R, Corina, LaLa Band, Vunk, Elena Gheorghe, Voltaj, Andreea Bănică, What's Up, Cabron, Anda Adam, Deepcentral, Guess Who, Puya, Maximilian, Grasu XXL, Zdob şi Zdub, Delia, Fly Project şi Faydee. Trofeele Media Music Awards se acordă pe baza difuzărilor media din ultimul an, monitorizate de Media Forest, instituţie ce contorizează apariţiile radio şi TV.