Investiţie de 44 de milioane de dolari la Medgidia, pentru apă şi canalizare

Primăria Medgidia a lansat, ieri, proiectul privind dezvoltarea Serviciului Public de Apă şi Canalizare din municipiul Medgidia. Cu această ocazie, a fost semnat contractul de concesionare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare, document care a fost parafat de reprezentanţi ai Consiliului Local Medgidia şi companiei Bonet Industrial SRL, reprezentanta în România a companiei americane "Force Environmental System Inc.", care a preluat, în urma unei licitaţii publice deschise, acest serviciu. De asemenea, a mai fost semnat şi memorandumul de înţelegere între Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), compania americană "Force Environmental System Inc." şi Consiliul Local Medgidia. La manifestarea de lansare a proiectului au luat parte directorul executiv al PNUD România, Călin Georgescu, primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu, ambasadorul ONU şi reprezentantul rezident al PNUD în România, Soknan Han Jung, ataşatul comercial al Ambasadei SUA la Bucureşti, Cindy Biggs, preşedintele companiei "Force Environmental System Inc.", Jason P. Grondon, directorul Băncii de Export-Import a SUA, Craig S. O'Connor, viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Eugen Dijmărescu, oameni de afaceri din judeţ, precum şi primari ai unor localităţi constănţene. Proiectul de concesionare a Serviciului Public de Apă şi Canalizare se va desfăşura printr-un parteneriat public privat cu firma "Bonet Industrial" SRL şi cuprinde reabilitarea sistemelor de canalizare şi distribuţie a apei în localitate.

Concesionarea Serviciului Public de Apă şi Canalizare a fost făcută prin PNUD, care desfăşoară în România, din anul 2000, Proiectul de implementare al "Agendei locale 21". Proiectul urmăreşte aplicarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local şi este coordonat de Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă. Principalul obiectiv al proiectului, care implică autorităţile şi toate categoriile sociale, este pregătirea unui plan local pentru dezvoltare durabilă, care conţine o strategie de dezvoltare pe termen lung, un plan de acţiune detailat şi un set de proiecte prioritare. În cadrul acestui proces de parteneriat public privat se va implementa un management integrat al serviciului public, prin crearea şi operarea unui sistem modern de tratare a apei potabile şi a apelor uzate şi prin reabilitarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare.

"Medgidia dă un start care aduce bunăstare şi civilizaţie”

Soluţia tehnologică oferită de americanii de la "Force Environmental System Inc.", prin “Bonet Industrial” SRL, pentru îmbunătăţirea calităţii apei în Medgidia, cuprinde: instalarea şi operarea unei unităţi de tratare a apei potabile, cu o capacitate de 16.000 mc/zi (care va înlocui complet sistemul vechi de tratare a apei cu clor), instalarea şi operarea unei unităţi de tratare a apei uzate, cu o capacitate de 14.500 mc/zi. Specialiştii firmei “Bonet Industrial” SRL au susţinut că staţiile de tratare şi purificare a apei sînt extrem de flexibile, ele fiind proiectate astfel încît să permită demontarea, mutarea şi instalarea lor în alte locaţii. De asemenea, extinderea lor se poate face uşor, prin adăugarea unor noi module, lucru care va permite adaptarea sistemului în cazul creşterii consumului de apă. Staţiile vor avea avantajul de a folosi doar 50% din suprafaţa de teren pe care o ocupau unităţile vechi şi de a reduce consumul de energie cu 30%. Potrivit administraţiei locale de la Medgidia, de extinderea noului sistem de distribuţie şi purificare a apei, propus de compania americană, vor beneficia alte două cartiere din Medgidia, precum şi satele Valea Dacilor şi Remus Opreanu. Preşedintele "Force Environmental System Inc.", Jason P. Grondon, a declarat că proiectul privind îmbunătăţirea calităţii apei de la Medgidia este primul din România. "Acest sistem pentru România înseamnă ceva nou, un sistem mobil, care se poate mişca dintr-un loc în altul, şi care nu ocupă prea mult spaţiu. Ideea este că acest parteneriat între municipiul Medgidia şi SUA nu înseamnă că americanii vor veni doar să vîndă în România, ci vor veni să lucreze efectiv şi vor investi, ca să fie un parteneriat adevărat. Este corect ca noi să creăm noi locuri de muncă pentru români, lucru care reprezintă un parteneriat adevărat", a adăugat Jason P. Grondon. El a mai afirmat că proiectul privind îmbunătăţirea calităţii apei este mult mai important decît problema petrolului, deoarece o mare parte din copiii de pe pămînt suferă din cauza calităţii proaste a apei. "Oferim experienţa noastră, care a fost pusă în aplicare în peste 25 de ţări, şi dorim să colaborăm mult cu populaţia din Medgidia, asta întrucît colaborarea dintre oameni este extrem de importantă pentru reuşita acestei operaţiuni. Am dori să producem şi echipament de tehnologizare a apei la Medgidia, lucru care va fi posibil doar în etape", a mai spus Grondon. La rîndul său, directorul executiv al PNUD România, Călin Georgescu, una dintre persoanele care s-a implicat în demararea acestui program la Medgidia, a declarat că acest proiect deschide, practic, competiţia între oraşele din România: "Medgidia dă un start care aduce bunăstare şi civilizaţie. Prin acest proiect, care a fost pus în aplicare cu ajutorul PNUD, prin Planul Local pentru Dezvoltare Durabilă 'Agenda locală 21', se va da un exemplu pentru tot ceea ce se va întîmpla în România".

“Judeţul Constanţa este o regiune importantă din punct de vedere strategic, prin poziţia sa la Marea Neagră”

O altă persoană implicată în realizarea colaborării Medgidia – SUA este ataşatul comercial al Ambasadei SUA la Bucureşti, Cindy Biggs, care a declarat că Statele Unite şi România se bazează pe un parteneriat strategic strîns, atît din punct de vedere economic, cît şi din punct de vedere militar. Cindy Biggs a spus că este încîntată de derularea acestui proiect, care duce la întărirea relaţiilor comerciale dintre cele două state. În opinia ataşatului comecial al Ambasadei SUA, acest proiect public privat reprezintă o lansare de success, care va genera un interes general în România. "Sîntem conştienţi că vom crea provocări. Cert este că SUA are un interes deosebit pentru susţinerea regiunii Mării Negre şi vă asigur că vom monitoriza derularea acestui proiect", a declarat Cindy Biggs. Ataşatul comercial al Amabasadei SUA s-a referit, într-o declaraţie de presă, şi la faptul că “judeţul Constanţa este o regiune importantă din punct de vedere strategic, prin poziţia sa la Marea Neagră”. Primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu, a declarat că, prin acest proiect în valoare de 44 milioane de dolari, se vor crea peste 200 de locuri de muncă şi se va îmbunătăţi calitatea apei, la un preţ redus. Invitat să ia parte la semnarea contractului de concesiune al Serviciului de Apă şi Canalizare, viceguvernatorul BNR, Eugen Dijmărescu, a spus că este îmbucurător faptul că Medgidia este primul oraş din România care a optat pentru un sistem tehnologic modern privind tratarea apei.

Noul proiect pilot propus de compania americană "Force Environmental System Inc." se află deja în atenţia altor primari din judeţ. "Localitatea Mihail Kogălniceanu are mari probleme din punctul de vedere al alimentării cu apă şi al canalizării. Canalizarea cuprinde o suprafaţă de 30% din localitate, iar staţia de epurare este veche. Normal că ne-am gîndit la o reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare. În acest sens, am iniţiat mai multe proiecte pe care le-am înaintat atît către RAJA, cît şi către compania 'Bonet Industrial SRL', pentru concesionarea sistemului de apă în Mihail Kogălniceanu", a declarat primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Valer Iosif Mureşan.