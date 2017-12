Investiţiile din Mamaia, împiedicate cu argumente puerile

PROBLEMA AVIZULUI Atunci când reprezentanţii autorităţilor locale acuzau faptul că de la centru nu va şti nimeni niciodată care sunt problemele reale din teritoriu, aveau dreptate. Nu de puţine ori au existat cazuri în care eforturile primăriilor sau ale consiliilor judeţene de a realiza investiţii, fie cu fonduri guvernamentale, fie cu fonduri europene, au fost zădărnicite de la Bucureşti. Ne amintim cum Primăria Constanţa a pierdut bani europeni pentru că Ministerul Mediului, condus de Sulfina Barbu în 2007, a refuzat să dea avizul pentru realizarea şoselei de coastă. Acum, când staţiunea Mamaia este din ce în ce mai căutată de investitori, Primăria Constanţa nu poate autoriza niciun fel de construcţie pentru că nu are aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ), pentru care municipalitatea mai are nevoie doar de un singur aviz – de la Bucureşti. În urmă cu trei zile, primarul Radu Mazăre reclama că nişte funcţionari dintr-un minister evită de trei luni să elibereze acest aviz. „ Aceşti funcţionari îşi bat joc de mine şi de oamenii care stau cu banii şi aşteaptă să investească”, declara Mazăre, adăugând că, prin intermediari, i s-a cerut şpagă pentru accelerarea procedurilor de avizare. Acuzele primarului Constanţei nu au rămas fără urmări. Mazăre a declarat că, după şedinţa de Guvern de miercuri, a fost sunat de ministrul respectiv, căruia i-a adus la cunoştinţă problemele pe care le are, şi pe care l-a rugat să citească adresele aberante care i-au fost trimise de angajaţii din minister drept scuză pentru refuzul de a elibera avizul. „Mi-a promis că în trei sau patru zile voi primi avizul necesar pentru a putea vota PUZ-ul staţiunii Mamaia. Problema este presantă, pentru că, fără PUZ, nu putem face amenajările pe plajă şi nici beach barurile”, a spus Mazăre.

ABERAŢII Refuzul de eliberare a avizului pentru PUZ-ul staţiunii Mamaia a fost argumentat extrem de slab, conform afirmaţiilor primarului Mazăre. „Scrie negru pe alb ce mi-au trimis de la minister. De exemplu, ei sunt împotriva construirii de parcări supraetajate pe fonduri europene, pentru a stimula transportul cu autobuzul. Uite cum o să vină turiştii şi o să meargă cu autobuzul la club sau pe plajă”, a spus Mazăre. Şi aberaţiile nu se opresc aici. Potrivit lui Radu Mazăre, în nota de fundamentare se spune că se refuză emiterea avizului motivând că trebuie să fie reabilitată piscina de la hotelul Parc. „Păi, piscina aia este salon de nunţi de 10 ani şi este vândută şi privatizată de 17 ani. Ce treabă au planurile urbanistice cu proprietatea privată?”, a arătat primarul. Apogeul încăpăţânării funcţionarilor guvernamentali a fost atins în atacul la cele trei pasarele pietonale care urmează a fi realizate în Mamaia. „Se leagă şi de pasarelele pe care vrem să le facem pe fonduri europene pentru a înlesni traficul auto. Ei spun că nu putem să facem aceste pasarele, pentru că obturează vederea dinspre lac. Numai aberaţii!”, a concluzionat Mazăre. El a explicat că pasarelele din Mamaia au fost gândite în aşa fel încât traficul să fie fluidizat, iar numărul accidentelor să fie diminuat. De unde să ştie funcţionarul de la Bucureşti cât de greu a fost pentru municipalitate să obţină fondurile europene pentru parcarea supraetajată din Mamaia, pentru că tot un minister, cel condus de Elena Udrea refuza să dea undă verde proiectului. Toate aceste piedici nu fac decât să atârne şi mai greu de gâtul României, pe care europenii o consideră obtuză atunci când vine vorba de absorbţia fondurilor comunitare.