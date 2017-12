Iohannis acceptă a doua propunere de premier. Criza politică a luat sfârșit

12:13:28 / 30 Decembrie 2016

Aberezi ...

.... ca de obicei ... daca se dorea o criza politica nu ar fi acceptat aceasta numire ... personal am acceptat inca din data de 11 Decembrie ca viitorul guvern va fi de la PSD ... de fapt aceasta criza este una artificiala, creeata chiar de catre Papusarul Sef, Dracnea folosind media pentru punerea in scena .... iar tu si toti votantii Psd ar trebui sa ii multumiti presedintelui ca v- a scapat de musulmanca - formularea asta cu musulmanca am gasit-o in comentariile postate pe pagina oficiala a Psd si a lui Dracnea ... in rest mult succes premierului Dracnea, acum doar urmeaza sa asteptam sa curga bogatia peste noi