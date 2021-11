Iohannis: Am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe Dacian Cioloş

"Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş", a spus Iohannis, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.



El a subliniat că, în discuţiile cu partidele şi formaţiunile parlamentare, a reiterat importanţa gestionării situaţiei pandemice şi a creşterii preţurilor la energie, a PNRR şi a pregătirilor pentru iarnă, "indiferent cine guvernează".

"În toate discuţiile am reiterat importanţa unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. Este extrem de important să se gestioneze bine situaţia pandemică. Este foarte important să se gestioneze creşterea preţurilor la energie şi să se ia măsuri pentru ca celelalte preţuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populaţie. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin PNNR şi să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanţa pregătirilor pentru perioada de iarnă şi am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români şi nu certurile politice între diferiţi actori", a spus Iohannis.