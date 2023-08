Iohannis: Am trecut la 2,5% din PIB pentru Apărare şi aşa vom rămâne

România are o dotare mult superioară în domeniul Apărării, cadrele sunt tot mai bine pregătite şi se lucrează la infrastructură în bazele cu relevanţă pentru NATO, a declarat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis.

Acesta a afirmat, la Vilnius, unde participă marţi miercuri la Summitul NATO, că este posibil ca, în următorii ani, alocarea pentru Apărare să crească.

"Avem o dotare mult superioară, avem cadre militare tot mai bine pregătite, iar la infrastructură se lucrează peste tot în toate bazele noastre, vorbesc în toate bazele mari care au şi relevanţă pentru NATO. Se lucrează, se extind, se modernizează se îmbunătăţeşte dotarea. Toate aceste lucruri sunt posibile fiindcă am alocat încă din 2016, decizia fiind din 2015, 2% din PIB pentru Apărare, iar începând din acest an am trecut la 2,5% din PIB şi aşa vom rămâne. Ba, chiar este posibil să creştem în următorii ani", a spus şeful statului.