Iohannis, din nou în luptă cu incompatibilitatea?

09:31:45 / 10 Februarie 2014

In Romania ,treburile incep sa se aseze pe fagasul atat de dorit romanilor.Lolek si Bolek,uniti in ganduri si simtiri divergente, ,,ideologii si doctrine ''chiar antagonice,au ajuns la concluzia ca MAI-ul trebuie ,structurat,ierahizat,descatusat si stilizat.In loc sa scoata din capul celor care apartin acestui minister democratia prost inteleasa si sa dea jos din pod democratia militara ,politieneasca,ei umbla cu tot felul de artificii.Mai nou,in conducera MAI sunt numiti pentru a pune ordine ,teutonul Johannis si arabul Arafat.Buni baieti ,nimic de zis.Johannis a dat Sibiul cu fundul in sus,mai ceva ca Mazare la C-ta,cat despre domnu Arafat,ma abtin la cite investitii s-au facut. Romanul acum isi poate permite sa cheme SMURDUL ,beat fiind si ratacit pe cimp.Sau ,nu mai are bani de taxiu si vrea sa ajunga acasa.Sa speram ca acesti domni inainte de a fi numiti in functii intro institutie de coercitie au trecut pe la,,Sedia Stercoraria''si vor primi verdictul basescian,,Duos habet et bene pendente ''.Sa speram totodata ca in gingasia lui,guvernul a cutezat pentru intaia oara sa numeasca in noile posturi un teuton catolic si un arab musulman,fara a strica armonia monopolului etniei maghiare.In rest ,nemultumirile multimii pauperizate,infractiunile,coruptia poate fi usor gestionata prin ....saracie.Totusi guvernantii ar cam trebui sa ia aminte la vecini.Sunt cam agitati,nemultumiti,vor locuri de munca.Ce o sa se faca guvernantii daca in Piata universitatii apare un ,,ataman''precum ucrainianul Krishcov si fara sprijin extern va cere ca actualul guvern sa asigure bunastarea promisa,sau sa plece pe Dambovita in jos.Am ramas impresionat de mitingul PDL.Vorba aceea,VINI,VIDI...mai bine stateati acasa si puneati presiune pe actuala administratie.Se vorbeste de un adevarat ,,front''antiUSL.Dar va dati unul altuia la geoale.Nu pentru ca lupta voastra este dezinteresata ci,asa sa-l trageti de mana pe Nicusor si Mazare sa fie mai ponderati.Ca,de dat jos ma indoiesc.