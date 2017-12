Iohannis i-a tras scaunul lui Antonescu de sub el!

23:00:11 / 22 Iulie 2014

psd, condus de milionari in euro

in vreme ce sute de germani, englezi sau americani in vestesc in conservarea caselor romanesti traditionale, milionarul social democrat mazare isi investeste banii din spagi in madagascar si brazilia. Halal social democrat, halal patriotism de mucava la psd-isti constanteni. neamtul are o suta de clase peste orice jegos de roman patrihot psd-ist..