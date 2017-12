„Iohannis, omul care pacifică PNL”

După cum era de aşteptat, transferul reuşit de PNL acum două zile, prin cooptarea primarului Sibiului, Klaus Iohannis, a fost reliefat de presa germană. Astfel, Deutsche Welle a scris că includerea lui Johannis în rândul liberalilor este o victorie a lui Crin Antonescu, care, totodată, a produs o senzaţie de calm şi unitate în PNL. Menţionând declaraţiile liberalilor Călin-Popescu Tăriceanu şi Andrei Chiliman - care văd înscrierea lui Johannis în PNL drept un plus de seriozitate şi verticalitate - jurnaliştii Deutsche Welle remarcă cum, într-un moment în care ”dialogul era compromis”, lideri şi disidenţi ”au reuşit să se pună de acord”. Deutsche Welle crede că preşedintele PNL a repurtat, miercuri, un succes, primarul Sibiului jucând un rol opus celui practicat de Gigi Becali, a cărui intrare în rândul liberalilor a stârnit nemulţumiri din partea multor membri cu vechime. ”Pentru Klaus Iohannis abia acum începe dificultatea, căci el s-a bucurat, în general, de multă stimă în societatea românească, dar fără ca lumea să-i cunoască cu adevărat ideile. Succesul său la Sibiu a fost o carte de vizită valoroasă, care are însă nevoie şi de alte confirmări. Abia acum are şansa să vorbească despre marile probleme ale politicii româneşti, căci de pe platforma de lider (potenţial) al PNL a câştigat deja audienţă incomparabil mai largă”, încheie Deutsche Welle. (T.I.)