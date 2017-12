Iohannis, președinte instigator și la bilanțul DNA

Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la prezentarea raportului de activitate anual al DNA, acesta fiind întâmpinat la Cercul Militar Național, unde se desfășoară evenimentul, de procurorul șef al DNA, Codruța Kovesi. Câțiva protestatari, prezenți în zonă, au strigat "demisia!" în momentul sosirii președintelui Iohannis. La bilanțul DNA participă și ambasadorul SUA în România, Hans Klemm. De asemenea, la eveniment sunt prezenți și ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, procurorul general al României, Augustin Lazăr și reprezentanții CSM.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la bilanțul Direcției Naționale Anticorupție, că instituția are un rol esențial în combaterea fenomenului de corupție şi că procurorii anticorupţie vor avea în presoana sa "un partener și un sprijin necondiționat în consolidarea statului de drept". "România a demonstrat că a reuși să își mărească din punct de vedere instituțional capacitatea de a lupta împotriva corupției, pentru consolidrea statului de drept. De la an la an, încrederea cetățenilor în justiție a crescut, iar succesul luptei anticorupție a ajuns să fie apreciat nu doar intern, ci și la nivel internațional, țara noastră fiind în punctul de a exporta acest model în regiune. Această evoluție nu ar fi fost posibilă dacă în România nu s-ar fi produs o temeinică asumare socială a unui set de valori solide", a spus președintele Klaus Iohannis. Președintele a vorbit, din nou, despre protestele faţă de guvernul Grindeanu. "Cetățenii României anului 2017 nu mai tolerează minciuna, corupția sau compromisul. Dimpotrivă, acești oameni au așteptări pe măsură de la instituțiile statului, au așteptări ca viața publică să aibă în centrul ei respectarea legii și integriatea. La noi, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Principiile abstracte și valorile fundamentale care stau la baza statului de drept au devenit preocupări concrete pentru cetățeni. Iar când acestea au fost puse în mod brutal în pericol, a existat o reacţie civică fără precedent. România a devenit nu numai un model de bune practici instituţionale în materie de luptă anticorupţie, ci şi o sursă de inspiraţie pentru cetăţenii altor state de a manifesta şi a-şi exprima în mod public refuzul de a mai accepta actele de corupţie", a mai spus președintele.În acest context, Iohannis a făcut din nou referire la Ordonanța 13. "Încercările Executivului de a modifica legislaţia penală au fost amendate în raportul MCV de anul acesta, în care se trage un semnal serios de alarmă în sensul că orice schimbări menite să slăbească eficacitatea instituţiilor judiciare care combat corupţia ar atrage după sine reevaluarea progreselor realizate de România în acest domeniu. Iată, deci, că ireversibilitatea luptei anticorupţie nu este una garantată. Măsuri legislative care slăbesc domeniul de aplicare al infracţiunilor de corupţie, ingerinţa factorului politic în actul de justiţie, campaniile media duse la adresa unor magistraţi sau instituţii judiciare sunt doar câţiva dintre factorii care pot afecta radical traseul pe care s-a înscris România. Ordonanța nr. 13, nefericita Ordonanță 13 din 2017, a fost abrogată, măsurile amenințătoare la adresa luptei anticorupție au fost retrase și sabia lui Damocles pare a fi fost, pentru moment, îndepărtată", a susţinut Iohannis.